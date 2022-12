Ce qu’on a aimé de Fragments, la nouvelle série de Serge Boucher

Si on meurt demain, serait-ce avec la satisfaction d’avoir bien vécu? La question est dans l’air pour plusieurs personnages qui en sont à l’heure des bilans. Et les deuils précipitent souvent cette réflexion pour les personnages interprétés par James Hyndman, Céline Bonnier, René Richard Cyr et Luc Guérin.

Fragments, à partir du 8 décembre sur ICI Tou.tv Extra

Fragments, c’est le rapport à l’autre. C’est ramener l’humain au cœur de nos vies, et le fait que l’autre, à côté de nous, on en a besoin pour vivre. Il y a bien des façons d’aimer et bien des façons de vivre. Serge Boucher

Fragments Photo : Radio-Canada/Eric MYRE

C’est ça, Fragments, une belle histoire d’amitié.

Dès les premiers instants, on s’immerge rapidement dans l’univers du quatuor de Victoriaville, quatre jeunes adultes vivant en colocation pendant leurs études postsecondaires dans les années 1980.

L’histoire passe du présent au passé, au futur même, avec une grande fluidité.

Ce qu’on aime dans Fragments

On aime le personnage de Paul-André, interprété par René Richard Cyr, l’alter ego de l’auteur Serge Boucher. Il ne s’en cache pas. Dans Fragments, ce personnage est auteur d’une série télévisée qui s’intitule Hasard (ce qui aurait bien pu être une réelle série de Serge Boucher.) On a aimé ce clin d'œil.

On aime tous les hasards et les rencontres fortuites de ce récit choral. Tout ça est incroyable, sans être tiré par les cheveux.

On aime les retours dans le passé, dans les années 1980, au moment où le quatuor de Victo vit en colocation. Ce moment du début de la vie adulte où tout semble possible, malgré nos doutes, est reproduit à merveille.

Fragments Photo : Radio-Canada/Eric Myre

On aime les petits mystères entourant les personnages. Pourquoi Marlène (Céline Bonnier) renoue-t-elle avec son ancien amoureux, François (James Hyndman), à reculons? Pourquoi celui-ci s’est-il éloigné du groupe à l’époque?

On aime voir évoluer des personnages si attachants. Quand on a mal avec eux, on peut se consoler grâce aux relations bienveillantes qu’ils entretiennent les uns avec les autres.

James Hyndman

Fragments repose sur notre curiosité d’aller à la rencontre des personnages.

J’avais plus envie d’intimité, je n’avais plus envie de résoudre un meurtre, d’avoir une enquête et une police, ça me tente plus. […] Dans Fragments, c’est l’humain qui est important. Serge Boucher

Fragments Photo : Radio-Canada/Eric Myre

Je sens que ça pourrait être ma dernière série personnelle originale […], je ne vois pas ce que j’ai à dire de plus à la télé que ce que j’ai dit avec Aveux, Apparences, Feux, Fragiles et Fragments , dit Serge Boucher. Il a le sentiment du devoir accompli et d’avoir bouclé la boucle. Il ne ferme toutefois pas la porte si jamais il se trouve animé par un autre récit à raconter.