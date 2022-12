Fred Pellerin nous fait voyager au cœur de la forêt

Les quatre épisodes du documentaire seront présentés sur ICI Tou.tv Extra à partir du 16 décembre et sur ICI Télé à compter du 14 janvier.

Si Fred Pellerin évite de parler de sa forêt, c’est qu’il ne pense pas qu’elle lui appartient. Je me suis invité chez elle. Ce n’est pas elle qui est chez nous , dit-il au début du premier épisode.

J’habite cette forêt depuis 2 ans et je me rends compte qu’il y a beaucoup de choses qu’on ne sait pas. On pense seulement à des arbres, mais en commençant à côtoyer des gens qui les connaissent, on se rend compte que c’est très riche. Fred Pellerin

Il a aussi constaté qu’il existe une lenteur dans la forêt et que c’est thérapeutique. On arrive dans un univers où il y a un incroyable équilibre , a-t-il répondu à une question de Guy A. Lepage.

Fred Pellerin dans une scène de la série documentaire « Il était une forêt » Photo : Productions Micheline Sarrazin II inc.

Vivre avec la forêt

Fred Pellerin n’a pas acheté cette forêt pour l’exploiter et l’aborde avec humilité. Il y a fait quelques sentiers et utilise les arbres coupés pour faire du bois de chauffage.

D’ailleurs, il avoue qu’il y a trouvé une manière de bouger et de faire du sport.

Jusqu’à l’âge de 40 ans, je vivais dans des romans, dans des contes, puis dans des tounes. À la rencontre d’une forêt, je me suis découvert un corps, une scie mécanique, des bras. Fred Pellerin

Évidemment, le conteur voit également une certaine poésie dans l’utilisation de la scie mécanique par le bûcheron qui s’occupe de l’entretien. C’est Julien Lampron. Il travaille avec ses chevaux. Il n’a pas de tracteur, pas de coupeuse, il fait tout ainsi. Quand il coupe les arbres, il y a une chorégraphie avec ses chevaux. [...] C’est magnifique, on peut regarder ça des heures.

Apprendre à connaître la forêt

Dans cette série, le conteur partage sa découverte de la forêt, sa diversité et le fait que c’est aussi un garde-manger. Toutefois, il avoue qu’il serait bien incapable d’y survivre. Je me trouve au bas de la pyramide de la chaîne alimentaire. Il y a l’écureuil et je suis en dessous. Je tiendrais 25 minutes sans gourde d’eau , a-t-il affirmé en riant.

Fred Pellerin et le biologiste Pierre Magnan sur le lac de la forêt Photo : Productions Micheline Sarrazin II inc.

Mais Fred Pellerin vit dans la forêt et il l’observe. Je la vois changer, je vois les feuilles qui virent de bord , explique-t-il. Il a même installé une caméra et nourrit un chevreuil en hiver.

Le co-animateur de cette dernière émission de 2022, Boucar Diouf, a souligné que la nature aime la diversité. C’est ce qui en fait sa force.

On dit que la nature a voulu qu’on soit aussi différent les uns des autres que ne peuvent l’être les arbres d’une forêt. Si dans une forêt vous croisez 2 fois le même arbre, dites-vous que vous êtes perdu. Boucar Diouf

D’ailleurs, Boucar Diouf pense que Fred Pellerin a essayé de sortir sa génétique de coureur des bois avec cette série. Les Québécois sont bien dans la forêt. Les francophones sont de rares individus qui ont des noms de famille accotés avec toutes les parties d’un arbre : il y a les Racine, les Dutronc, les Labranche, les Bellefeuille, les Lafleur, et les [arbres] fruitiers. Toutes les étapes y sont.

L’érablière au centre du dernier épisode

Il y a un lac, qui est au centre du premier épisode de la série, et une érablière dans la forêt. La saison des sucres est le thème du quatrième épisode. On y voit même une famille moldave nouvellement arrivée au pays qui est initiée à la fabrication du sirop d’érable.

On voulait faire découvrir la richesse qu’est le sucre de l’érable et qui n’existe nulle part ailleurs dans le monde. On s’est dit qu’on pouvait être exotique dans les yeux de l’autre et s’enrichir d’un regard neuf sur [cette tradition] , explique Fred Pellerin.

Boucar Diouf a coanimé « Tout le monde en parle » le 4 décembre. Photo : A. Media/Karine Dufour

Boucar Diouf raconte qu’il a aussi vécu la visite d’une érablière lors de son arrivée au Québec dans les années 90, mais il avait eu une explication un peu différente de la tradition des sucres. J’avais écrit à mes parents qu’au printemps, les Québécois sont tellement écœurés de l’hiver qu’ils essayent de bouffer les derniers bancs de neige en les mélangeant à du sirop d’érable.

Ils mangent des bines et se chauffent au gaz pour ne pas péter au frette. Boucar Diouf

Le français, aussi une passion du conteur

Fred Pellerin est également devenu membre de l’ordre du Canada en juin dernier. Le fier nationaliste qu’il est n’y trouvait pas un problème. J’accepte ça comme une reconnaissance de mon travail. [...] Je l’ai reçu avec grande fierté.

Le conteur a aussi parlé de sa volonté de faire rayonner le français en proposant quelques pistes de solution pour la protéger.

Des spécialistes pour en apprendre plus

Dans les quatre épisodes de la série, Fred Pellerin consulte des spécialistes pour parler de la forêt, de ce qu’elle offre, de sa survie et de ce qu’elle représente : le biologiste Pierre Magnan, l’ethnologue Isabelle Picard, le technicien forestier Gilles Séguin, les artistes visuelles Ariane Plante et Annie Boulanger, les propriétaires de Gourmet Sauvage Ariane Paré-Le Gal et Gérald Le Gal, le chef de l’auberge Saint-Mathieu du Lac, Samy Benabed et l’historien René Beaudoin.

