Quoi regarder à la télé pendant le temps des Fêtes?

Laissez-nous raconter

Les samedis 12, 19 et 26 novembre et 3 décembre à 21 h

La réalisatrice abénakise Kim O'Bomsawin et son équipe ont parcouru plus de 30 000 kilomètres entre septembre 2020 et mai 2022 et visité une trentaine de communautés et villages dans les territoires aujourd’hui appelés Québec, Nouveau-Brunswick, Ontario et Maine. Une centaine de femmes et d’hommes de toutes les générations, venant des communautés des 11 premiers peuples, prennent le bâton de parole en langues autochtones, en français et en anglais, le tout avec humour, sagesse et générosité. D’autres s’expriment par la danse, la musique, l’animation ou le slam. Des images d’une beauté saisissante rendent hommage au territoire qui est au cœur de leur identité, leurs croyances et leurs savoir-faire.

ÇA – Spectacle d’André Sauvé

Les mercredis 23 et 30 novembre à 21 h

Dans ce troisième spectacle, André Sauvé se sert de la scène pour poursuivre son exploration de ce que nous sommes. Utilisant sa plume comme une lampe de poche, il éclaire tous les recoins de l’existence. ÇA est un spectacle unique en son genre qui vous habitera longtemps après les derniers applaudissements.

Infoman – Spéciales des Fêtes

Les jeudis 24 novembre, 1, 8 et 15 décembre et 12 janvier à 19 h 30

Comme le veut la tradition, Jean-René Dufort, Chantal Lamarre et MC Gilles proposent cinq émissions spéciales des plus divertissantes autour de la période des Fêtes. Les 24 novembre, 1 et 8 décembre, le trio répond aux questions du public, avec la complicité notamment de Patrice Roy, Bob le Chef et François Avard. Le 15 décembre, le gala journalistique nous présente des bévues savoureuses de journalistes d’ici et d’ailleurs, nous fait découvrir le métier qui consiste à faire du titrage et rend hommage aux Miss Météo à travers le temps. Enfin, Infoman nous réserve une émission surprise le 12 janvier!

Salebarbes en Acadie – Nouveautés

Les samedis 26 novembre et 3 et 10 décembre à 19 h

Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau vous feront découvrir un répertoire toujours festif au moyen de trois émissions spéciales de 60 minutes chacune, tournées cette fois-ci au Nouveau-Brunswick, dans les patelins de trois membres du groupe. C’est un rendez-vous musical à ne pas manquer, car avec leur énergie électrique et contagieuse, dès que ces musiciens ouvrent leur micro, la fête éclate!

Antonine Maillet : mes pensées flottantes

Le mardi 29 novembre à 21 h

Rencontrer Antonine Maillet, c’est s’émerveiller de voir autant de vivacité, d’intelligence et de force de caractère dans celle qui incarne à elle seule l’Acadie, sa patrie qu’elle raconte dans ses romans. André Robitaille l’invite à échanger sur des thèmes jalonnant le parcours de cette femme habitée par un imaginaire foisonnant qui l’a guidée toute son existence.

Au suivant– Spéciale Guignolée des médias

Le vendredi 2 décembre 2022 à 19 h

C’est LA tradition du temps des Fêtes sur le plateau d’Au suivant! Des artistes viennent tenter leur chance dans l’espoir de remettre une belle somme d’argent à La guignolée des médias. Cette fois-ci, ce sont Simon Boulerice, France Castel, Richardson Zéphir, Chantal Lamarre, Julianne Côté et Sébastien Kfoury qui seront au rendez-vous pour votre plus grand plaisir !

Galas ComediHa!– Les meilleurs moments des galas 2022

Le lundi 5 décembre à 21 h

Revoyez les meilleurs moments des Galas ComediHa 2022! Cette émission spéciale réunit des extraits de numéros animés par Marie-Mai, Anthony Kavanagh, Michel Courtemanche, Anne-Élisabeth Bossé et Guillaume Pineault, Laurent Paquin et Michel Charette, sans oublier plusieurs autres humoristes.

Je vous salue salope : la misogynie au temps du numérique

Le mardi 6 décembre à 20 h

Présenté à l’occasion de la Journée nationale de commémoration et d’action contre la violence faite aux femmes, le long métrage réalisé par Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist nous plonge dans le vortex misogyne du web et documente la haine contre des femmes.

Les enfants de la télé– Spéciales des Fêtes

Les mercredis 7 et 14 décembre à 20 h

À l'approche des Fêtes, André Robitaille et Mélanie Maynard vous convient à un Noël blanc, une émission spéciale de 90 minutes. Le duo reçoit Gregory Charles, Mitsou Gélinas, Sonia Vachon, Dany Turcotte, Mahée Paiement, Catherine Brunet et Lise Watier. Le 14 décembre, pour une autre émission spéciale de 90 minutes, l’équipe accueille Marina Orsini, Christine Lamer, Ricardo, Nathalie Simard, France Beaudoin, Joël Legendre, Boucar Diouf et Yves Lambert.

100 génies – Match des étoiles

Le jeudi 8 décembre à 20 h

Au terme d’une saison régulière riche en rebondissements, le traditionnel Match des étoiles de 100 génies se déroule. Sous les encouragements de leurs collègues des gradins, les six meilleurs marqueurs et marqueuses descendent dans l’arène pour relever des défis issus des 11 thèmes de la saison. Avec la participation de Sophie Nélisse et Klô Pelgag.

Prière de ne pas envoyer de fleurs– Meilleurs moments

Le vendredi 9 décembre à 20 h

Pour la dernière émission de la saison, nous vous présentons nos meilleurs moments avec, entre autres, Janette Bertrand, Daniel Boucher, Pierre Brassard, Michel Charette, Véronique Claveau, Édith Cochrane, Lise Dion, Lara Fabian, José Gaudet, Cathy Gauthier, Patrick Huard, Anick Lemay, Chantal Machabée, Christine Morency, Marie-Chantal Perron, Antoine Vézina et Cynthia Wu-Maheux.

Des grelots dans le bungalow

Le vendredi 9 décembre à 21 h

Hybride entre pastiche d’émission de services s’adressant à la femme moderne des années 70 et fantaisie jouée et chantée à la manière d’un film de Jacques Demy, Des grelots dans le bungalow met en vedette les animatrices Chantal Lamarre et Sylvie Dumontier (Gert et Gayle Galipeau), épouses, mères et chanteuses populaires. Plusieurs personnalités telles que Isabelle Vincent, Sonia Vachon, Pascale Montpetit et David Savard feront des apparitions tout au long de l’émission.

Savourer – Spéciales des Fêtes

Les vendredis 9 et 16 décembre à 16 h

Geneviève O'Gleman présente deux émissions spéciales du temps des Fêtes. La première sera consacrée aux biscuits, avec Hélène Ledoux et sa fille Sandrine Vachon, autrices du livre Biscuits de Noël, ainsi qu’avec Marie-Claude Charlebois, fondatrice de la Biscuiterie de Montréal. La seconde sera consacrée à un Noël gourmand en compagnie de l’auteur Simon Boulerice et de la fondatrice des Tricoteuses du Quartier, Madeleine Savard.

Le show du refuge 2022

Le dimanche 11 décembre à 20 h

Le 13 octobre 2022, à l’occasion du 32e Show du Refuge, Dan Bigras a réuni une vingtaine de proches de la musique, dont Isabelle Boulay, Lulu Hughes, Yves Lambert, Marie-Nicole Lemieux, Ginette Reno, Samian, Guylaine Tanguay et Yama Laurent, pour vous offrir des prestations empreintes d’émotion faisant appel à la solidarité et à l’inclusion, au rythme de chansons qui résonnent fort dans le cœur des téléspectateurs et des téléspectatrices.

Bébéatrice– Saison 5

Les dimanches 11, 18 et 25 décembre et 8 janvier à 19 h 30

Bébéatrice est la princesse autoproclamée de la résidence familiale, où elle règne sans partage! Entourée d’adultes, elle assimile tout depuis qu’elle est en âge de parler, pour le meilleur et pour le pire de son prince-esclave, PapaGuy, et de ses multiples sujets.

5 chefs dans ma cuisine – Spéciales des Fêtes

Du lundi 12 au vendredi 23 décembre à 11 h 30

Marina Orsini et ses complices préparent deux semaines d’émissions thématiques, y compris un salut spécial aux Noëls de l’Italie, de la Chine et du Sénégal. Dix émissions thématiques seront présentées pour le plaisir de tout le monde.

Péter la balloune

Le jeudi 15 décembre à 21 h

Hugo Meunier, journaliste et fêtard notoire, mène l’enquête documentaire Péter la balloune, qui se penche sur l’étrange mariage entre la gestion de la vente de l’alcool au Québec et les questions de santé publique.

Femmes symphoniques

Le samedi 17 décembre à 21 h

Le documentaire Femmes symphoniques met de l’avant le parcours sans précédent de cheffes d’orchestre qui redessinent les frontières du milieu classique, autrefois dominé par les hommes. Toutes animées par le même besoin de sortir la musique classique des sentiers battus, elles s’investissent autant avec leur orchestre et leur public qu’auprès de la nouvelle génération.

Yannick Nézet-Séguin et l’Orchestre métropolitain – Des airs de fêtes 2022

Le dimanche 18 décembre à 20 h

Kim Richardson et Mélissa Bédard, deux de nos plus belles voix d’ici, et le trio jazz montréalais du pianiste Taurey Butler se joignent à Yannick Nézet-Séguin, à ses musiciens et musiciennes ainsi qu’au Chœur métropolitain afin de prendre part au tout premier concert de Noël de l’Orchestre métropolitain! Près de 200 artistes interpréteront une sélection des plus beaux airs des Fêtes issus des répertoires populaire, classique, québécois et américain, drapés dans une cascade de couleurs symphoniques jazzées qui vous transportera tout droit dans un conte de Noël!

Ricardo – Spéciales des Fêtes

Du lundi 19 au vendredi 23 décembre à 11 h 30

Comme toujours, Ricardo propose une semaine entièrement consacrée aux célébrations, avec des idées pour un menu végé, des petits plats pour le brunch de Noël et une foule de recettes pour recevoir.

C’est Noël pour emporter

Le samedi 24 décembre à 19 h

France Beaudoin nous réserve une émission très spéciale en compagnie de personnalités telles que David Goudreault, Debbie Lynch-White, Michelle Labrèche-Larouche, Naomi Fontaine, Jay Du Temple, Pierre-Yves Lord, Fred Pellerin et Kim Richardson (en performance) qui ont des cadeaux très spéciaux à offrir.

Qui veut brûler le père Noël?

Le dimanche 25 décembre à 14 h

Dans ce documentaire, le père Noël lui-même nous raconte sa surprenante histoire, devenue mondiale, qui est jalonnée de découvertes et de péripéties incroyables et qui soulève des enjeux idéologiques, sociaux, politiques et religieux.

La soirée du samedi 31 décembre 2022

19 h – En direct du jour de l’an

20 h 30 – À l’année prochaine

22 h – Infoman 2022

23 h – Bye bye 2022

00 h 30 – Les coulisses du Bye bye 2022

La table de Kim, spéciale Noël (saison 3)

Le dimanche 1er janvier à 17 h

Pour cette émission spéciale du temps des Fêtes sur le thème « entre nous, cette lumière », Kim Thúy reçoit des êtres chaleureux et lumineux dans une maison-boutique située dans le Vieux-Montréal. À sa table : Jean-Marc Généreux, le couple formé par Jannie-Karina Gagné et Jean-Nicolas Verreault, et Yama Laurent. Aussi : le chef Samy Benabed et les deux musiciennes de l'Ensemble Obiora, Sarah-Judith Hinse-Paré (violoniste) et Susana Arcila Tascon (violoncelliste).

ALPHA_02 : le mystère Alexandre Cazes

Du lundi 2 au jeudi 5 janvier à 21 h

Les journalistes Monic Néron et Simon Coutu tentent de percer le mystère entourant la vie et la mort du jeune génie informatique Alexandre Cazes, un Trifluvien de 25 ans retrouvé mort dans une prison de Bangkok en juillet 2017. Les épisodes seront présentés en rafale quatre soirs d’affilée.

Les Dix de 2022

Le mardi 3 janvier à 19 h

Isabelle Racicot nous invite à mieux connaître les 10 personnalités qui ont marqué l’année 2022 à travers des reportages et des entrevues. Des spécialistes aborderont également les différents thèmes liés à ces personnalités fascinantes et fourniront des pistes sur les raisons qui expliquent leur fort rayonnement médiatique. Certains choix vous paraîtront évidents, tandis que d’autres vous surprendront. Mais qui donc fera partie de cette liste, et dans quel ordre? C’est à découvrir dans Les Dix de 2022!

Loto-Méno : l’épilogue

Le mercredi 4 janvier à 20 h

En abordant aussi personnellement et ouvertement le sujet tabou de la périménopause, Véronique Cloutier a provoqué un véritable questionnement social et médiatique. Elle le constate un an plus tard dans Loto-Méno : l’épilogue, réunissant notamment la Dre Sylvie Demers, qui évoque l’incidence considérable de la série, et Hélène Bourgeois Leclerc, pour s’informer de l’évolution de sa santé. Véro revient aussi sur les points révélateurs de son reportage Confusion hormonale, récemment diffusé à Enquête. Enfin, elle rencontre le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, pour réclamer des solutions concrètes, rapides et gratuites en matière d’hormonothérapie bio-identique, un échange qui la laissera bouche bée.

La revue culturelle 2022

Le vendredi 6 janvier à 21 h, en simultané sur ICI Première

André Robitaille nous fait revivre les grands moments des 12 derniers mois dans tous les domaines,des arts de la scène à la littérature en passant par la musique, les arts visuels et le cinéma. L’animateur reçoit entre autres François Pérusse, Hélène Florent, Alain Farah, Édith Butler, Richard Séguin, Anaïs Barbeau-Lavalette, Manuel Mathieu, Jay Scott, Angèle Dubeau, Michel Tremblay, Zachary Richard, Nathalie Doummar, Luc Picard, Steeve Gros-Louis et Phil Roy.

Cinéma

DES FILMS, DES FILMS, DES FILMS!

Plusieurs films d’ici et d’ailleurs viendront compléter la programmation d’ICI Télé, du 12 décembre au 6 janvier.

De père en flic : lundi 12 décembre à 20 h

De père en flic 2 : mardi 13 décembre à 20 h

Les Boys I : lundi 19 décembre à 20 h

Les Boys II : mardi 20 décembre à 19 h 30

Joyeux Noël, mademoiselle King : mercredi 21 décembre à 15 h

Les Boys III : mercredi 21 décembre à 19 h 30

Les Boys IV : jeudi 22 décembre à 19 h 30

Petit format : jeudi 22 décembre à 22 h 30

Il était une fois les Boys : vendredi 23 décembre à 19 h 30

Gerry : vendredi 23 décembre à 22 h 30

L’homme qui inventa Noël : samedi 24 décembre à 15 h

Ésimésac : samedi 24 décembre à 23 h 30

1981 : lundi 26 décembre à 13 h

1987 : lundi 26 décembre à 15 h

La belle époque : mercredi 28 décembre à 00 h 30

La légende de Sarila : jeudi 29 décembre à 9 h

Louis Cyr – L’homme le plus fort du monde : jeudi 29 décembre à 19 h 30

L’arrivée : jeudi 29 décembre à 22 h 30

Les Pee-Wee – L’hiver qui a changé ma vie : vendredi 30 décembre à 19 h 30

Sous un autre jour : vendredi 30 décembre à 22 h 30

Starbuck : samedi 31 décembre à 1 h 30

La société des poètes disparus : dimanche 1er janvier à 23 h

La guerre des tuques 3D : lundi 2 janvier à 13 h

Tempête de bonbons dans le Grand Nord : lundi 2 janvier à 14 h 30

La course des tuques : mardi 3 janvier à 13 h

Hitchcock : mardi 3 janvier à 22 h 30

Les oiseaux : mardi 3 janvier à 00 h 30

Monsieur Lazhar : mercredi 4 janvier à 15 h

Chasse-galerie – La légende : mercredi 4 janvier à 22 h 30

La passion d’Augustine : vendredi 6 janvier à 22 h 30

Des nouveautés du côté de la jeunesse

Les Super Mini Monstres aident le père Noël

Le samedi 24 décembre à 7 h 30

À l’occasion de leur première sortie scolaire, Sami, Zane, Olive et Rocky montent à bord de Gus le bus pour le pôle Nord, où la bande provoque accidentellement une catastrophe dans les ateliers du père Noël. Et c’est aux huit mini monstres dont l’âge est le plus avancé de venir à la rescousse de l’équipe sur place et de sauver Noël!

Famille magique – Un cadeau qui explose

Le samedi 24 décembre à 9 h 30

Entre dinde farcie aux farces et attrapes et robe en papier d’emballage, Noël chez les Coutu, ça n’a traditionnellement pas de bon sens! En plus, cette année, le petit voisin Ali-Baba bouscule tout en tentant d’élucider le mystère des pouvoirs magiques des Coutu… et ça, ce n’est assurément pas un cadeau!

Nicolas Noël – Film Le cristal du temps

Le dimanche 25 décembre à 6 h 30

Lorsque le temps semble complètement déréglé à quelques semaines de la nuit magique, Nicolas Noël se voit dans l’obligation d’aller à la rencontre de son vieil ami, Chronos, pour éclaircir la situation. Accompagné de deux jeunes lutins, il devra surmonter une série d’épreuves et retrouver les pierres magiques du Cristal du Temps pour sauver Noël… à temps!

L’orignal – Un Noël avec Maurice

Le dimanche 25 décembre à 9 h

Inspirée du livre Allez ouste, l’orignal!, de Robert Munsch, cette série raconte les aventures de Luke et de sa famille, qui ont un animal de compagnie très spécial… C’est Maurice, un orignal au grand cœur! Grâce à Maurice, leur quotidien est rempli de surprises, de rires et de beaucoup d’amour.

L’odyssée de Choum

Le samedi 31 décembre à 6 h 30

Choum est une adorable petite chouette qui a eu la mauvaise idée d'éclore pendant une tempête en Louisiane. Avec son frère (qui est, lui, toujours au chaud dans sa coquille), elle part en quête de parents prêts à les adopter. C’est l'occasion d'aller à la rencontre de nombreux animaux de la forêt.

Il était une fois les Super Mini Monstres

Le samedi 31 décembre à 7 h

Les mini monstres se racontent leurs contes préférés et chantent leurs comptines favorites, dont Hansel et Gretel, Boucle d’or et les trois ours, Le petit chaperon rouge et Raiponce, avec la nouvelle classe des Super mini monstres.