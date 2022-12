Regardez l’ultime Show du Refuge

À quoi s’attendre?

Un spectacle émouvant et rempli d'émotions pour Dan Bigras qui tire sa révérence après avoir orchestré cet événement depuis tant d’années! Des hommages touchants et des prestations empreintes d’émotion résonneront sur scène.

Ginette Reno et Dan Bigras. Photo : Pamplemousse média

Les artistes réunis sur scène

Isabelle Boulay, Lulu Hughes, Yves Lambert, Marie-Nicole Lemieux, Ginette Reno, Samian, Guylaine Tanguay et Yama.

Marie-Nicole Lemieux et Guylaine Tanguay Photo : Pamplemousse média

Le Refuge des jeunes est un lieu où peuvent aller – de jour, de soir ou de nuit – de jeunes hommes âgés de 17 à 25 ans. Sous ce toit, ils trouvent un accueil chaleureux et ont accès à des biens et services relatifs aux besoins de base (lit, repas, produits d’hygiène personnelle et de premiers soins, etc.), à un suivi psychosocial et à un logement social avec soutien communautaire. Depuis 1989, ce sont plus de 21 000 personnes qui y ont été accueillies.

Le dimanche 11 décembre à 20 h sur ICI TÉLÉ