Regardez Je vous salue salope

Les réalisatrices ont dressé le portrait des nombreuses violences que les femmes subissent sur le web et les réseaux sociaux.

Comment se vit cette violence soi-disant virtuelle?

Quelles sont les répercussions sur les victimes?

Comment arrêter la cyberintimidation si elle n’est pas reconnue par les lois en place?

Y a-t-il des pistes de solutions?

Les réalisatrices du documentaire Je vous salue salope: Léa Clermont-Dion et Guylaine Maroist Photo : La Ruelle Films

Dans Je vous salue salope, on nous raconte l’expérience de quatre femmes et un homme :

Laura Boldrini, la femme politique la plus harcelée d’Italie

Kiah Morris, politicienne afro-américaine de l’État du Vermont qui a été forcée de démissionner après avoir été harcelée et menacée en ligne par des membres de l’extrême droite

Marion Seclin, comédienne et youtubeuse française ayant reçu plus de 40 000 messages sexistes, incluant des menaces de viol et de mort

Laurence Gratton, jeune enseignante québécoise harcelée depuis cinq ans par un ancien collègue de classe

Glen Canning, père de Rehtaeh Parsons, jeune fille qui s’est enlevé la vie à la suite d’un viol dont les images se sont propagées jusqu’à devenir virales sur la toile

Regardez le documentaire

Diffusion le mardi 6 décembre à 20 h sur ICI Télé

Il sera en ligne dans ce billet après la diffusion télé.

Campagne de sensibilisation et pétition en ligne

Dès la sortie du film en septembre 2022, les réalisatrices ont lancé une campagne afin de venir en aide aux victimes. Elles les ont alors informées des recours à leur disposition, ont sensibilisé la population quant à ce problème et fait une tournée dans les écoles secondaires, cégeps et universités. De plus, une pétition comptant déjà 21 000 signatures sera déposée aux membres du Parlement, à Québec et à Ottawa, pour leur demander d’agir.

stoplescyberviolences.ca