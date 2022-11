Ce qu’on a appris à propos des premiers peuples dans Laissez-nous raconter

Saviez-vous que les Inuit confectionnaient des fenêtres de glace dans leurs igloos? Et qu’une légende ancestrale expliquait l’évolution bien avant la célèbre théorie de Darwin? La série documentaire Laissez-nous raconter permet de mettre en lumière des cultures autochtones et une vision du monde qui ne sont pas souvent mises de l’avant. Et ça fait du bien tant au cœur qu’à l’esprit.