Une femme de ménage qui n’entend pas à rire dans Discussions avec mes parents

Discussions avec mes parents, lundi 19 h 30 sur ICI Télé

Mme Dupuis, la nouvelle femme de ménage hyper productive de François et Stéphanie, n’a pas le sourire facile. On pourrait même dire qu’elle n’a pas de sourire tout court. L’inébranlable dame au ton directif ne s’en laisse pas imposer. Quand elle parle, on l’écoute dire sa façon de penser, sans rouspéter. On ne se défile pas devant Mme Dupuis, ce qui crée plusieurs situations comiques.

Mme Dupuis, la femme de ménage de François et Stéphanie. Photo : Radio-Canada/Capture d'écran

C’est Danielle Fichaud qui incarne la fameuse Mme Dupuis, la femme de ménage. François Morency a créé ce personnage en pensant précisément à elle.

[Danielle Fichaud] avait l’énergie que je voulais pour jouer Mme Dupuis. François Morency, créateur de la série

« Danielle a été ma prof de jeu à l’École de l’humour en 1992. Elle a depuis coaché des centaines de personnes pour le jeu, les auditions, le jeu devant les caméras; juste sur le plateau de Discussions avec mes parents, trois acteurs l’ont déjà engagée. Elle avait l’énergie que je voulais pour jouer Mme Dupuis et le fait de donner un rôle à mon ancienne prof était pour moi un retour d’ascenseur qui me faisait grandement plaisir. »

Danielle Fichaud est d’ailleurs reconnue dans le milieu pour Les ateliers Fichaud, une école qu’elle a fondée dans les années 1980 et qui est fréquentée tant par des gens qui débutent dans le métier que par des artistes de renom. Les adeptes de La soirée est (encore) jeune ont déjà entendu Jean-Sébastien Girard parler d’elle et de ses ateliers.

Regardez un extrait mettant en scène Mme Dupuis

La femme de ménage

Elle cligne jamais!

Le courant ne passe pas entre Mme Dupuis et le personnage de François. Il la trouve même un peu intimidante. Elle cligne jamais des yeux , fait-il remarquer à Stéphanie. C’est d’ailleurs cette attitude presque robotique et autoritaire qui nous plie en deux.

Mme Dupuis, la femme de ménage, ne cligne jamais des yeux. Photo : Radio-Canada/Capture d'écran

François se donne pour mission de lui faire fermer les paupières par différents stratagèmes. Inutile de vous dire que ce sera sans succès.

Les scènes où je tente de la faire cligner des yeux en l’arrosant et en lui soufflant dans le visage ont donné lieu à des fous rires. François Morency

Le tout se trouvera dans une deuxième vidéo des gaffes de tournage, qui sera mise en ligne à la fin de la saison.

Voyez la première partie des gaffes de tournage de la 5e saison

Gaffes de tournage de la 5e saison (1ère partie)

Les nerfs! C’est pas Céline Dion.

Au tout début de sa première scène, on entend Mme Dupuis sonner frénétiquement à la porte d’entrée. Stressée, par l’arrivée de sa nouvelle femme de ménage, Stéphanie presse François de lui ouvrir.

Les nerfs! C’est pas Céline Dion , lui répond François.

Ironiquement, la comédienne Danielle Fichaud a récemment tenu le rôle de Thérèse Dion (maman Dion), dans le film Aline.

Cette réplique a-t-elle été écrite spécialement à son intention? Comme je n’ai pas vu le film, ce n’était pas voulu au départ. Plus tard, quand j’ai vu le double sens possible, je n’ai pas changé la réplique, me disant que ce serait un bonus pour les gens ayant vu le film et qui comprendrait le clin d'œil , répond François Morency, le créateur et scénariste de la série. Il nous assure que nous reverrons prochainement le personnage de Mme Dupuis dans Discussions avec mes parents.

L’épisode avec la femme de ménage peut être vu en ligne.