Antonine Maillet : Mes pensées flottantes

Antonine Maillet est une femme qui incarne à elle seule la tradition et la modernité, mais surtout l’Acadie, sa chère patrie qu’elle transporte avec elle dans l’écriture de ses romans. Habitée par les 2000 personnages qu’elle a créés, dont les célèbres Sagouine et Pélagie-la-Charrette, Antonine fait le bilan de cette vie riche et remplie de grandes réalisations.

L'écrivaine acadienne Antonine Maillet Photo : Radio-Canada/Guy Dubois

André Robitaille invite Antonine Maillet, cette femme de 93 ans qui a passé sa vie à raconter des histoires, à se confier sur son parcours dans le monde littéraire et sur son histoire très personnelle.

À 93 ans, Antonine Maillet se livre avec convivialité à l'animateur André Robitaille. Photo : Radio-Canada

En toute simplicité, les deux complices abordent l’amour, la mort et toutes les facettes qui font d’elle cette grande romancière et dramaturge.

Les honneurs d’Antonine Maillet 1960 : Prix de littérature de jeunesse du Conseil des arts du Canada 1961 : Prix Champlain (francophonie nord-américaine hors Québec) 1972 : Prix du Gouverneur général 1973 : Grand Prix du livre de Montréal 1975 : Prix Québec-Paris, Mariaagélas 1975 : Prix des Volcans (France) 1976 : Prix littéraire de La Presse (Québec) 1976 : Officière de l'Ordre du Canada 1976 : Compagne de l'Ordre du Canada 1978 : Prix des Quatre Jurys (Canada) 1979 : Prix Goncourt (France) 1980 : Officière de l'Ordre des Palmes académiques (France) 1980 : Médaille Lorne Pierce (Canada) 1981 : Médaille Gloire de l'Escolle (Québec) 1981 : Chevalière de l'Ordre de la Pléiade (Assemblée parlementaire de la Francophonie) 1984 : Ordre des francophones d'Amérique 1985 : Officière de l'Ordre des Arts et des Lettres (France) 1990 : Officière de l'Ordre national du Québec 1991 : Grands Montréalais 1997 : Commandeuse de l'Ordre national du Mérite (France) 2003 : Officière de la Légion d'honneur (France) 2003 : Commandeuse de l'Ordre de Saint-Charles (Monaco) 2010 : Prix hommage 2010, Soirée des prix Éloizes (Acadie) 2011 : Officière de l'Ordre de la Pléiade (Assemblée parlementaire de la Francophonie) 2020: Citoyenne d'honneur de la Ville de Montréal (Québec) 2020 : Prix Acadie-Québec 2020 Gouvernement du Québec et la Société nationale de l'Acadie (Canada)12 2021 : Commandeuse de la Légion d'honneur (France)

D’où lui vient cette inspiration? La distance.

J’avais besoin de cette espèce de respect que donne la distance. J'avais besoin de la perspective et de la nostalgie. On n'écrit pas si on ne s'ennuie pas, si on n’a pas quelque chose à dire qui vient de très loin. Antonine Maillet

Les œuvres d'Antonine Maillet 1958 : Pointe-aux-Coques

1962 : On a mangé la dune

1968 : Les Crasseux

1971 : La Sagouine

1971 : Rabelais et les traditions populaires en Acadie

1972 : Don l'Orignal

1972 : Par-derrière chez mon père

1973 : Gapi et Sullivan

1973 : L'Acadie pour quasiment rien

1973 : Mariaagélas

1975 : Évangeline Deusse

1976 : Gapi

1976 : Mon pays c’est un conte (lire en ligne [archive])

1977 : La veuve enragée

1977 : Les Cordes-de-bois

1978 : Le bourgeois gentleman

1979 : Pélagie-la-Charrette

1981 : Cent ans dans les bois

1981 : Christophe Cartier de la Noisette dit Nounours, conte jeunesse illustré par Hans Traxler

1981 : La contrebandière

1981 : Les drolatiques, horrifiques et épouvantables aventures de Panurge, ami de Pantagruel

1982 : La Gribouille

1984 : Crache à pic

1986 : Garrochés en paradis

1986 : Le huitième jour

1987 : Margot la folle

1990 : L'oursiade

1991 : William S.

1992 : Les confessions de Jeanne de Valois

1993 : La nuit des rois

1995 : La Fontaine ou la comédie des animaux

1996 : Le chemin Saint-Jacques

1996 : L'Île-aux-Puces

1999 : Chronique d'une sorcière de vent

2002 : Madame Perfecta

2003 : Le temps me dure

2006 : Pierre Bleu

2009 : Le mystérieux voyage de Rien

2010 : Fais confiance à la mer, elle te portera

2022 : Mon testament

