Sur les traces d’un Québécois, l’un des plus grands trafiquants de drogue du Canada

ALPHA_02 : le mystère Alexandre Cazes, qui sera sur ICI Tou.tv Extra à partir du 22 novembre, puis sur ICI Télé en janvier, retrace le parcours de la vie d’Alexandre Cazes, le fondateur du plus gros site du web caché, AlphaBay, où se vendaient notamment de la drogue et des armes.

La vie de Danielle Héroux, la mère d’Alexandre Cazes, s’est arrêtée le 5 juillet 2017, quand elle a été réveillée dans son logement de Trois-Rivières par des membres de la Gendarmerie royale du Canada (GRC) pour qu'une perquisition soit menée. Son fils unique de 25 ans venait d’être arrêté à Bangkok, en Thaïlande, où il vivait depuis deux ans. Il faisait face à 16 chefs d’accusation des autorités américaines, qui le soupçonnaient d’être à la tête du site AlphaBay.

C’était un marché qui ressemble grosso modo à eBay ou à Amazon. [...]. On y trouvait de la drogue surtout, des choses pour faire de la fraude, et un peu d’armes; tout ce qui est illégal ou à peu près et qui se négocie avec de la cryptomonnaie. Simon Coutu lors de son passage à Tout le monde en parle.

Monic Néron ajoute qu’au moment de l'arrestation du jeune homme, l'ordinateur de celui-ci était ouvert avec le nom de l’administrateur du site, ALPHA_02, qui était son pseudonyme. Il était à la tête de l’organigramme AlphaBay, c'est-à-dire qu'il est celui qui a conçu ce site Internet.

Le cauchemar d’une mère

Danielle Héroux était sous le choc, car elle ne soupçonnait pas les dessous de la vie de son fils. Elle a participé au documentaire, car il y avait beaucoup de zones grises dans l’histoire de son fils. La journée du 5 juillet a fait l’effet d’une bombe. Je n’étais au courant d’absolument rien , a-t-elle souligné lors de la conférence de presse présentant la série documentaire.

Quand ils m’ont dit les accusations, je ne le croyais pas. Je pensais qu’il y avait une erreur sur la personne, car mon fils était un antidrogue. Danielle Héroux

Elle avait été le voir en Thaïlande et avait assisté à son mariage, qu’elle a qualifié de princier, mais n’avait rien remarqué qui pouvait lui faire croire que son fils trempait dans des activités illégales et menait un train de vie très luxueux.

Danielle Héroux, la mère d'Alexandre Cazes Photo : A. Media

Arrêté grâce à une petite erreur

Alexandre Cazes avait bâti son immense fortune en prenant une cote sur chaque transaction du site. La saisie évaluait ses avoirs à environ 23 millions de dollars au moment de son arrestation. Beaucoup de gens disent qu’à ce jour, il manque énormément d’argent , précise Monic Néron.

Les deux journalistes Monic Néron et Simon Coutu ont mené l'enquête sur la vie et la mort d'Alexandre Cazes. Photo : A.Media

Si le jeune Québécois était un génie de l'informatique et prenait beaucoup de précautions pour cacher ses traces, une petite erreur a permis son arrestation. C’est une erreur de débutant. [...] Lorsqu’il a créé le site AlphaBay, un courriel était envoyé pour récupérer le mot de passe. Dans les métadonnées, il y avait son courriel. Ce n’est pas resté longtemps [en ligne], mais quelqu’un l’a trouvé et l’a envoyé au FBI , raconte Simon Coutu.

Durant l’entrevue, Monic Néron parle aussi des dangers de tels sites web, qui donnent accès à des drogues et autres choses illégales.

Des gens ont fait des surdoses avec des opioïdes achetés sur AlphaBay. C’est évident qu’il y a des dommages collatéraux et il est là, l’intérêt public de se pencher sur un tel sujet. On a l’impression que le web profond est loin de nous, alors qu’en réalité, les vols d’identité, la montée de la violence par armes à feu, car des armes viennent du dark web, ça nous concerne tous. Monic Néron

Simon Coutu ajoute que certaines personnes disent que de tels sites contribuent à la réduction des méfaits et que la qualité des drogues vendues y est meilleure.

Une mort aussi mystérieuse que sa vie

L’autre mystère concernant Alexandre Cazes réside dans les causes de sa mort dans sa cellule une semaine après son arrestation, alors qu’il attendait son extradition vers les États-Unis. Sa mère lui avait parlé quelques heures plus tôt. Il était résilient et attendait sa déportation.

Le contexte de cette mort, dont la thèse officielle est qu'il s'agit d'un suicide, est l’un des points de départ de la série documentaire. Il y a des points d’interrogation par rapport au contexte de sa mort , explique Monic Néron.

D’ailleurs, Danielle Héroux remet en question la version officielle et ne croit pas à l’acte volontaire.

Boucar Diouf, aussi invité de Tout le monde en parle, a demandé ce qui s’était passé dans la vie d’Alexandre Cazes, surtout à l’école. Son histoire me fascine , a-t-il ajouté.

Danielle Héroux a expliqué que son fils était un premier de classe et que c’était trop facile pour lui à l’école. Il a aussi été victime d’intimidation à l’école.

Une histoire qui n’est pas terminée

L’enquête menée par les journalistes a révélé un portrait final très sombre. Il était difficile de revenir vers Danielle à la fin du projet avec les informations que nous avions. Ce n’était pas rose et c'était très confrontant. [...] Ce n’est pas l’histoire d’un criminel glorifié, c’est l’histoire de la chute d’un individu qui a eu une énorme ascendance sur le milieu criminel canadien et dans le monde. C’est aussi l’histoire de victimes collatérales , a expliqué Monic Néron en conférence de presse.

Simon Coutu a précisé que s’il semblait avoir été seul à monter le site, il était loin d’être le seul dans l’entreprise. Du fait qu’il est mort, ça a permis à bien du monde de prendre la poudre d’escampette. Il est le seul à avoir été arrêté.

L’histoire n’est pas terminée. Sans rien divulgâcher, le darknet est un endroit très profond. Il va toujours y avoir des points d’interrogation à cette histoire. Quand je parlais du AlphaBay qui est revenu [sur le web profond], cette fameuse personne qui l’a relancé est encore dans la nature, donc c’est sûr que cette histoire n’est pas terminée. Simon Coutu

Monic Néron maintient le suspense en disant que Simon Coutu est remonté par mal haut dans l’organigramme et qu’on le découvrira en regardant le documentaire. Elle pense aussi que la série pourrait inciter des gens à parler. Je ne serai pas étonnée qu’il y ait des développements, car probablement qu’Alexandre n’agissait pas seul. [...] Pour l’instant, on est allés pas mal au bout avec les outils qu’on avait.

