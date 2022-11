Regardez Salebarbes en Acadie

Le groupe Salebarbes, c’est l’union de cinq Acadiens : Jonathan et Éloi Painchaud, Kevin McIntyre, George Belliveau et Jean-François Breau.

Salebarbes en Acadie, le samedi à 19 h, du 26 novembre au 10 décembre, sur ICI Télé

À propos du groupe

Les chansons de son répertoire ont vécu la déportation et survécu à l’anglicisation. Elles racontent la petite et grande histoire d’un peuple, d’une langue, la nôtre. C’est le désir de chanter fort d’une même voix… en français. La musique de Salebarbes est teintée d’humour et porteuse d’espoir.

Que veut dire Salebarbes?

En langue acadienne, les salebarbes sont de petits filets de pêche qu'on accroche au bout d'un quai la nuit et qu'on lève le lendemain matin.

Salebarbes et leurs invités et invitées

D’autres artistes se joindront au groupe le temps de pousser la note et de raconter des histoires originales et touchantes : Edith Butler, Patrice Michaud, Marie-Pierre Arthur, Guylaine Tanguay et Menoncle Jason. Et bien sûr, il y aura d’autres découvertes acadiennes pour notre plus grand plaisir!

Épisode 1

Salebarbes reçoit Guylaine Tanguay et l’Acadien Menoncle Jason. Au programme : une virée musicale à Pré-d’en-Haut / Memramcook (terre natale de Georges Belliveau) et un spectacle devant public à Bouctouche. Georges présente sa famille, avec qui il chante depuis l’enfance, car sa mère était cheffe de chorale. L’histoire a donné naissance à un des succès du groupe : Good Lord.

Épisode 2

Entre la Baie-des-Chaleurs et l’Île-aux-Puces, entre deux chansons qui font chaud au cœur, Patrice Michaud et Marie-Pierre Arthur (fière descendante acadienne) découvrent l’étonnante histoire des McIntyre, immigrants venus d’Écosse qui ont épousé des francophones. Le père de Kevin (Ronald McIntyre) a la générosité d’ouvrir son refuge, son camp , pour y accueillir le temps d’une chanson les musiciens et leur gang. Moment de grâce pour tout le monde.

Épisode 3

Au tour de Fred Fortin et Antoine Gratton de découvrir l’Acadie que chérit Jean-François Breau. Les beaux moments sont nombreux : chanter ensemble sur la plage autour du fameux clambake, un succès du groupe 1755, une sortie en mer pour mieux taper du pied et une soirée magique, sous la pleine lune, sur la scène du Pays de la Sagouine avec la talentueuse Monique Poirier et le conteur Dominique Breau. L’émission se clôt par un joyeux baptême marin.

