Regardez Ça, le spectacle d’André Sauvé

Avec son humour bien à lui, André Sauvé présente son troisième spectacle solo, Ça. Ce spectacle est de loin le plus personnel d’André Sauvé. On assiste à ses délires, il nous parle de ses erreurs de parcours, des aléas et des mystères de la vie, qu’il décrit de façon hilarante. Il tente de trouver des réponses à des questions existentielles. Quelle place occupons-nous dans l’Univers? D’où vient-on? Comment le pommier a su faire des pommes? Et d’où viennent les mouches à bananes? Un spectacle intelligent, hilarant et qui porte à la réflexion.