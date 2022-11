Tout le monde aime Sonia Benezra!

Parmi tous les bons souvenirs relatés, ceux qui ont été particulièrement touchants concernaient la carrière de Sonia Benezra. Son amitié avec Céline Dion et avec les membres du groupe The Backstreet Boys, le lien particulier qu’elle arrivait à tisser avec ses vedettes invitées telles que Paul McCartney. Pour beaucoup de personnes (voire tout le monde) qui font une carrière d'intervieweur ou d’intervieweuse, Sonia Benezra a été et est encore un modèle. Même pour ceux et celles qui ont beaucoup d'expérience, comme Danielle Ouimet, Sonia est une grande inspiration.

Je considère Sonia comme la meilleure intervieweuse au Québec. Je n'ai jamais vu quelqu'un travailler aussi fort et mettre autant en avant les gens qu’elle interviewe. Varda Étienne

Varda Étienne Photo : Fair play/Marc-Andre Lapierre

À ce grand talent qu’elle a, en tant qu’animatrice, de tisser des liens privilégiés et chaleureux avec les artistes qu’elle reçoit s’ajoute un grand talent de chanteuse, lequel est aussi souligné ici. Sonia est une chanteuse et actrice qui a mis cette carrière en pause pour mettre la lumière sur les autres , fait remarquer André Robitaille.

Regarder la vidéo hommage à la carrière de Sonia Benezra

Pour ce qui est de la portion potins de l’émission, on y apprend que Sophie Grégoire et Patrick Huard ont déjà formé un couple (?!), et sur une note plus sérieuse et touchante, Érick Rémy raconte qu’il a été adopté.

Couvertures d'un magazine Échos vedettes et 7 jours. Photo : Fair play

Tapis rouge et entrevues épiques

Anouk Meunier et Brad Pitt, Anne-Marie Logique et Ben Affleck (hou lala), Daniel Ouimet et Céline Dion, Varda Étienne et Grâce Jones, Sonia Benezra (au lit) avec les Backstreet Boys, Sébastien Diaz et Jean-Claude Van Dam… Beaucoup de belles rencontres ont lieu sur les tapis rouges et dans les salles de presse, et certains duos sont plus explosifs que d’autres : pour connaître tous les potins et détails croustillants survenus lors de ces rencontres privilégiées avec des vedettes internationales, regarder l’émission complète, offerte sur le site Internet de l’émission.

Le showbiz célébré par les plus grands noms du milieu, ça donne un bon moment de télévision!

