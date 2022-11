Quatre scènes marquantes d’Alexis Martin dans Cerebrum

L’interprétation qu’en fait Alexis Martin est fort sensible et tout en nuance. Dans cette deuxième saison de Cerebrum, Jules Côté tente de dompter ses démons. Sans succès. Entre désespoir et fragilité, il sera plus vulnérable que jamais. Quelqu’un en profitera.

Alerte divulgâcheur : Si vous n’avez pas vu la deuxième saison de Cerebrum, ne lisez pas ce texte.

1- Le troublant souper d’anniversaire de sa mère

Monique Lacasse-Côté (Micheline Lanctôt) et son fils Jules (Alexis Martin) dans Cerebrum. Photo : Sphère Média

Jules est tout heureux d’inviter sa mère, Monique (Micheline Lanctôt), pour sa fête. Pour une fois, il fait le ménage de son appartement, décore, cuisine et lui achète un bouquet de fleurs.

Jules lui annonce avec fierté qu’il célèbre ses quatre mois de sobriété. Sa mère accueille la nouvelle froidement, trop souvent échaudée par les promesses de son fils. Jules déchante.

C’est pas le premier jeton que tu m’offres. Pourquoi là, ça serait la bonne fois? , demande sa mère.

Avoue que c’est quand même un pas pire cadeau de fête, maman. Tu peux enfin être fière de ton gars!

Je suis contente de savoir que tu ne finiras pas tes jours en prison. Mais toffer les AA, me semble que c’était le minimum à m’offrir. Quand ça fera un an, peut-être. Mais là, mon pauvre Jules, je suis pas pour te sauter dans les bras pour ça!

À la fin de la scène, Jules Côté redevient un petit garçon toujours en quête de l’approbation de sa mère.

Mention spéciale à Micheline Lanctôt dans ce rôle.

2- En combat téléphonique avec le mystérieux Angel

Jules reçoit un énième appel du mystérieux Angel. Photo : Sphère Média

Jules est tourmenté par Angel au téléphone.

Dans cette scène, on voit tout son tiraillement entre le bien et le mal. Jules tient fermement à faire le bien, mais le harcèlement incessant d’Angel fait remonter sa colère et son impulsivité. C’est le déclencheur de sa folie.

Plus tard dans le même épisode (vers 41 minutes), Jules affronte une fois de plus son tyran téléphonique. On le sent vulnérable.

Arrête de me jouer dans la tête! Qu’est-ce que ça va te prendre pour que tu me laisses tranquille? Jules Côté (Alexis Martin)

Il est sur la corde raide. On ne sait pas de quel côté il va basculer.

3- L’odieuse agression de sa mère

Jules Côté (Alexis Martin) Photo : Productions Sphère Média

Jules reçoit un énième appel d’Angel. Celui-ci lui révèle avoir agressé sa mère, Monique. Jules est anéanti. On le voit s’effondrer par cet atroce chantage.

Il cherche du réconfort auprès de Pierre, son parrain des AA.

Ah… Pierre… Je veux juste mourir. Jules Côté (Alexis Martin)

Maintenant qu’on connaît le dénouement de l’histoire, cette scène est doublement cruelle.

4- Son appel à l’aide désespéré au Dr Lacombe

Jules (Alexis Martin) Photo : Sphère media

Jules Côté est arrêté pour le meurtre des filles et est évalué à l’Institut Jean-Fréchette. Il clame son innocence. Il demande à rencontrer son ancien psychiatre, le Dr Henri Lacombe. Celui-ci accepte.

Criss, je suis fou, mais pas assez fou pour inventer tout ça. Jules Côté (Alexis Martin)

On le sent désemparé. Contrit, il confesse même avoir tenté de tuer Henri Lacombe et d’avoir suivi sa fille.

Jules Côté vu par Alexis Martin