En direct de l’univers de Suzanne Clément

Personnes invitées : Betty Bonifassi, DJ Champion, Serge Denoncourt, Samantha Fins, Ima, JP Loignon, Marie-Ève Perron, Luc Picard, Virginie Ranger-Beauregard, Allan Rayman, Kim Richardson, Chloé Sainte-Marie et Marie-Jo Thério.

Sa sœur, Paule Clément, son beau-frère, Benoît Quintin, et ses deux nièces, Mathilde et Alice, ont ouvert le bal avec Jump in the Line, une chanson liée à de beaux moments en famille.

Je vous aime tellement, pis vous êtes des menteurs! – Suzanne Clément

La famille de Suzanne Clément : sa sœur, Paule Clément, son beau-frère, Benoît Quintin, et ses deux nièces, Mathilde et Alice. Photo : Attraction/Eric MYRE

Des goûts classiques

Suzanne a étudié le violoncelle pendant un an. Ses parents étaient stressés tout le long de son seul récital; ils avaient peur qu’elle échappe l’instrument parce qu'elle bougeait sans arrêt (elle n’a d'ailleurs pas arrêté de bouger pendant toute l’émission! Une vraie pile électrique). Elle a tâté plein de styles de danse, dont le flamenco, qu’elle adore. Le jeu de pied, ça allait bien, mais la coordination mains-pieds, pas du tout!

Dans la soirée, France Beaudoin fait remarquer au public que son invitée a l’air heureuse, qu’elle semble être à la bonne place dans la vie.

C’est arrivé cet automne, quand j’ai commencé Stat. Je me suis rendu compte que j’étais dans un état de bien-être. Suzanne Clément

Autres magnifiques prestations qui se sont enchaînées :

Serge Denoncourt chante Le bon gars, de Richard Desjardins

Serge Denoncourt Photo : Attraction/Eric MYRE

La chanson Sur un prélude de Bach, chantée par Chloé Sainte-Marie et accompagnée d’un message de Monique Miller, l’a émue aux larmes

Chloé Sainte-Marie Photo : Attraction/Eric MYRE

No Woman no Cry chantée par Betty Bonifassi en direct du Sénégal (son vol pour Montréal a été annulé à la dernière minute). Dans ses derniers moments de vie, son père écoutait Bob Marley, et ça lui faisait beaucoup de bien.

Betty Bonifassi en direct du Sénégal Photo : Attraction/Eric MYRE

Allan Rayman, un artiste torontois découvert grâce à un ami, chante Hello to Me

Virginie Ranger-Beauregard et Samantha Fins, ses nouvelles amies et collègues de Stat, lui chantent Émilie Jolie, une chanson qu'elle écoutait pour s'endormir.

Un bien bel univers! Merci à France Beaudoin et son équipe!

