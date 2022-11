Dans les coulisses d’Un lien familial

C’est en cherchant des images de l’émission dans les dédales numériques de Radio-Canada, pour une raison dont je ne me souviens même plus, que je suis tombée sur un dossier appelé « Behind the scenes ». Ravie de ma trouvaille, je ne pouvais pas garder ces clichés candides pour moi, surtout en admirant le glamour des photos en noir et blanc. Quelle splendeur!

Sophie Lorain et Rachel Graton en tournage pour Un lien familial Photo : Yan Turcotte

La comédienne Noémie O'Farrell en tournage pour Un lien familial Photo : Yan Turcotte

Virginie Ranger-Beauregard se fait maquiller en tournage pour Un lien familial Photo : Yan Turcotte

La réalisatrice Sophie Lorain en tournage pour Un lien familial Photo : Yan Turcotte

Rapidité et efficacité

Il s’est écoulé moins de trois ans entre la parution du livre de Nadine Bismuth et l’arrivée sur nos écrans. Et comme on peut le voir sur les images avec les nombreux masques, le tournage s’est effectué en pleine pandémie. Nous pouvons donc lever notre chapeau aux artisans derrière l’émission, en plus du photographe.

Un tournage en couleur

On retouche et on tourne! Stéphan Allard et Myriam Leblanc en tournage pour Un lien familial Photo : Yan Turcotte

Rachel Graton, Stéphan Allard, Sophie Lorain et Myriam Leblanc en tournage pour Un lien familial Photo : Yan Turcotte

Pierre-Yves Cardinal, Sophie Lorain et Maxime Allard en tournage pour Un lien familial Photo : Yan Turcotte

Et après?

Un lien familial est diffusée jusqu’au 29 novembre sur ICI Télé. Sophie Lorain produit ces jours-ci une série sur l’affaire Chantal Daigle, que son conjoint Alexis Durand-Brault réalise. Nadine Bismuth participe quant à elle à l’écriture de la série Indéfendable. Rachel Graton est de plus en plus présente derrière la caméra dans de nombreux projets, à titre de réalisatrice.

Et le photographe Yan Turcotte se promène d’un tournage à l’autre, comme en témoigne son site web.

N’oubliez pas de jeter un œil à la série d’entrevues réalisées avec les comédiens d’Un lien familial. Rachel Graton (Magalie), Pierre-Yves Cardinal (Mathieu) et Maxime Allard (Guillaume) y parlent en profondeur de la psychologie de leurs personnages.

Guillaume

