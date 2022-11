Le meilleur de la télé selon Pierre Hébert.

Pierre Hébert animera Les petits tannants pour une deuxième saison en janvier 2023.

Enfant ou adolescent, de qui étiez-vous fan à la télévision?

J’adorais Le club des 100 watts. Je trouvais que c’était une émission qui parlait aux jeunes avec authenticité, intelligence et honnêteté. Je me rappelle encore la première fois que j’ai croisé Marc-André Coallier, en début de carrière. J’en tremblais tellement j’étais content et nerveux. J’avais beau avoir près de 30 ans, j’étais toujours aussi fan! C’est une émission qui a marqué ma génération.

Quel indicatif musical d’émission voudriez-vous comme sonnerie de cellulaire?

Sans aucune hésitation : Les mystérieuses cités d’or. J’adorais quand l’émission commençait. Je ne pouvais pas m’empêcher de chanter! [NDLR : Nous non plus. Et merci pour le ver d'oreille.]

Quelle émission ou série vous fait pleurer à tous les coups?

This Is Us [Notre vie] est une série formidable. Ça me touche beaucoup de voir une série sur la famille avec tout ce qu’il y a de beau et de moins beau. Je suis aussi content de voir un personnage de père aussi bienveillant et aimant dans une série. Je trouve que les papas à la télé sont souvent soit empotés, soit négligents. De voir un papa aussi sensible et humain, ça fait du bien.

Jack Pearson, interprété par Milo Ventimiglia. Photo : 2016 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved

Quelle émission vous fait rire à tous les coups?

La petite vie! Je me rappelle à quel point ça riait fort dans le salon chez nous. J’ai des souvenirs de voir mon père pleurer de rire en regardant les émissions.

Ces moments où on était tous en famille à regarder La petite vie font partie des plus beaux souvenirs que j’ai de ma jeunesse.

Pôpa (Claude Meunier) et Môman (Serge Thériault) dans la série télévisée La petite vie Photo : Avanti Ciné Vidéo/Michel Tremblay

Sinon, j’ai ri souvent et très fort en regardant Modern Family [Famille moderne]. Je ne pouvais plus l’écouter dans le lit quand ma blonde dormait parce que je riais trop fort. J’aurais tellement aimé écrire cette série ou y avoir un rôle. C’est une série aussi drôle que touchante. À la fin de la série, j’ai presque vécu un deuil en sachant que c’était terminé pour toujours.

Quelle émission qui n’est plus en ondes regrettez-vous?

Karv, l'anti-gala. C’était sans aucun doute pour moi le plus beau gala au Québec. C’était un gala pour les jeunes, où les jeunes donnaient une grosse dose d’amour à leurs idoles et où les idoles en redonnaient autant sans rien attendre en retour. Il n’y avait aucun artiste qui y allait pour vendre des billets ou des disques. Tout était dans le plaisir, la gratitude et l’absurdité.

Quelle série avez-vous dévorée au point de repousser certaines de vos occupations?

J’avais vraiment un problème quand j’ai commencé à écouter 24 heures chrono. J’ai rarement vu une série qui rend autant accro.

Je me rappelle de l’écouter jusqu’à 3 h du matin en me disant qu’il fallait vraiment que j’aille me coucher parce que je travaillais le lendemain.

Quelle émission vous a marqué au point de vous faire changer quelque chose dans votre vie?

S’il n’y avait pas eu Télé-Pirate [1991-1996], il n’y aurait jamais eu Vrak la vie [série créée par Pierre Hébert et diffusée de 2009 à 2016]. Télé-Pirate, c’était une émission drôle, éclatée, où tout était possible. C’était aussi une des premières émissions jeunesse que je voyais où ce n’était pas une histoire et où on n’essayait pas d’apprendre quelque chose aux jeunes. Le seul but était de les amuser et d’explorer l’imagination et l’absurdité. Cette émission m’a confirmé qu’on pouvait faire de la télé pour les jeunes uniquement pour les faire rire et qu’il n’y avait rien de mal à tout ça.

Quelle série avez-vous regardée plusieurs fois?

J’ai adoré Minuit, le soir [2005-2007], mais vraiment adoré! Tout était parfait : le texte, l’histoire, les personnages, la direction photo. Je trouvais que c’était différent de ce qui se faisait à la télévision. C’était une série aussi dure que belle et sensible. Une excellente série télé!