L’amitié entre Simon Boulerice et Ève Landry

Dans ses mots sincères, sensibles, drôles et humains – tous des qualificatifs qui le représentent si bien –, Simon Boulerice raconte les débuts de son amitié avec Ève Landry, l’invitée d’honneur de Prière de ne pas envoyer de fleurs (émission dans laquelle on célèbre sa (fausse) mort). Repose en paix, Ève Landry. Tu vas nous manquer. À Simon Boulerice, encore plus!