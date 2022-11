Des conseils pertinents pour des séries télé plus vraisemblables

Jean-Martin Aussant est un ami de Kim Lévesque-Lizotte et d’Éric Bruneau. Durant le processus d’écriture, le couple scénariste avait une tonne de questions pour son copain économiste. Est-ce que cette situation est réaliste? Comment appelle-t-on tel document? Quel est le processus lors de ce genre de transaction? Jean-Martin Aussant a répondu à leurs questions pour rendre crédible cette histoire qui se déroule dans un cabinet d’investissement.

Je pense que le public embarque plus quand c’est réaliste et qu’il y a un aspect de la vraie vie dans une série, et s’identifie un peu plus aux personnages et à la trame.

Jean-Martin Aussant