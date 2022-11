« Micheline, c’est un peu notre Susan Sarandon québécoise. »

50 ans de carrière

Plus jeune, Micheline Lanctôt se destinait à être cheffe d’orchestre, mais à l’époque, il n’y avait pas de femmes dans ce milieu, donc ce plan ne s’est pas concrétisé. Ensuite, elle a travaillé dans le dessin d’animation, la scénarisation, la production et la réalisation, tout en poursuivant sa carrière de comédienne. L’artiste multidisciplinaire a une vie très remplie, et lorsqu'on regarde la liste de ses accomplissements ainsi que ses rôles riches et variés, on constate qu’effectivement, elle n’a pas le temps de s’ennuyer :

Pour ne nommer que ces émissions de télévision dans lesquelles elle a tenu des rôles : Jamais deux sans toi, Scoop, Triplex, Les héritiers Duval, Réseaux, Le Pollock, Tag, Bunker : le cirque, Le cœur découvert, Le monde de Charlotte, Un monde à part, Le 7e round, Belle-Baie, Unité 9, Fatale-Station, O’, The Disappearance, Toute la vie, Patrick Senécal présente, Cérébrum et Le temps des framboises.

Regarder un montage réunissant quelques-uns de ses grands rôles :

La carrière de Micheline Lanctôt

Micheline, pour moi, c’est un peu notre Susan Sarandon québécoise! Celui qui a dit ces propos n'est nul autre que Jean-Nicolas Verreault, qui a joué avec Micheline dans Le Pollock. Selon lui, c'est une actrice qui est toujours dans la vérité et qui est forte et solide.

Micheline, la maman à l’écran

Jean-Nicolas Verreault, Élyse Marquis, Jean Petitclerc et Pascal Buissière ont eu l’occasion de jouer les enfants de Micheline Lanctôt à la télévision. Pour Élyse Marquis, qui interprétait sa fille dans Le Pollock, l’expérience a été particulièrement marquante.

Tu (Micheline) as été une mère de cinéma pour moi. Je sortais de l'école, c’était mon premier gros rôle. Tu m’as enseigné beaucoup en tant que femme dans ce milieu-là, comment prendre sa place, mais quand même en douceur. [...] Pour moi, tu embarques dans le train de Micheline, c'est elle qui conduit. Tu ne peux pas être mauvais quand tu joues avec elle. Élyse Marquis

Au début de sa carrière, lorsqu'on proposait des rôles de mère à Micheline Lanquetot, elle trouvait qu’il n’y avait pas nécessairement beaucoup de défis, car ces personnages étaient unidimensionnels. Toutefois, avec le temps, les rôles de matriarches se sont complexifiés et comportent maintenant beaucoup de défis qu’elle aime relever.

Maintenant, l’idée qu'on est ‘’juste une mère’’ a laissé place à des rôles de femmes un peu plus étoffés, qui ont des professions, des carrières...

Mention spéciale pour son rôle de Monique Lacasse-Côté, la mère du pauvre Jules (Alexis Martin) dans la série Cerebrum.

Monique Lacasse-Côté (Micheline Lanctôt) et son fils Jules (Alexis Martin) dans Cerebrum. Photo : Sphère Média

Regarder la vidéo - Le Pollock

Micheline Lanctôt la maman

L’émission consacrée à la carrière de Micheline Lanctôt est truffée de scènes mémorables, comme un hommage au regretté Jean Besré et des extraits d’Unité 9 qu’il fait bon de revoir. En guise de conclusion, voici l’hommage que l’équipe lui a préparé :

Hommage à Micheline Lanctôt

Les enfants de la télé, mercredi 20 h sur ICI Radio-Canada Télé