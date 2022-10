Quatre capitaines pour quatre générations à Zénith

Zénith, en ondes à partir du 19 janvier 2023 sur ICI Télé.

Concept en bref

Zénith est un concept original d’émission de variétés et de compétition entre des artistes de différentes générations. Chaque semaine, quatre artistes de profession viennent présenter leur numéro.

Leur but : avoir la meilleure chanson, la meilleure mise en scène, les meilleurs arrangements, la meilleure stratégie afin de séduire les 100 personnes dans la salle. Véronique Cloutier

Ces 100 personnes du public sont regroupées en quatre groupes, selon leur génération, et doivent voter pour l’artiste qui les aura le plus séduites avec leur prestation.

Quatre personnalités seront les capitaines des générations. Les voici.

Génération boomers : Normand Brathwaite

Normand Brathwaite sera le porte-parole pour le groupe des boomers (naissance avant 1968). On le connaît comme un grand amoureux de la musique, des musiciens et musiciennes, et il est toujours très au fait de ce qui se passe sur la scène musicale, toutes générations confondues.

Génération X : Élyse Marquis

Élyse Marquis, porte-parole du groupe des X (naissance entre 1968 et 1980), est très emballée de participer à Zénith.

C’est une émission avec un band, en direct, avec de la musique, et en plus, c’est une compétition, alors je ne pouvais pas être plus heureuse! Élyse Marquis

On n’est pas là pour juger les performances vocales, mais bien les choix artistiques, et [déterminer] si c’est venu nous rejoindre , précise celle qui a animé La fureur, à l’époque, et qu’on aime regarder à la compétition culinaire Les chefs!

Génération Y : Félix-Antoine Tremblay

Félix-Antoine Tremblay représente les Y (naissance entre 1981 et 1993). Celui qui s’est fait connaître notamment dans Le chalet est un fan fini de musique.

J’aime la variété, j’aime tout ce qui est explosif, j’aime les shows à grand déploiement. Félix-Antoine Tremblay

« Je suis super content d’avoir une occasion de m’habiller chic, checkez bien mes kits, vous allez faire le saut », ajoute-t-il.

Génération Z : Claudia Bouvette

Claudia Bouvette est une parfaite représentante de la génération Z (naissance à partir de 1994). Autrice-compositrice-interprète, elle a séduit l’auditoire lors de son passage à Big Brother Célébrité, puisqu’elle y a été sacrée coup de cœur du public.

Elle est emballée de participer à ce concept jamais vu encore.

Ce n’est pas une guerre entre les générations, au contraire, c’est une façon de se rassembler, de faire un sing along, de s’amuser, de se retrouver. Claudia Bouvette

À surveiller bientôt, le dévoilement des 24 artistes qui s’affronteront dans la compétition. Un ou une artiste par génération accédera à la grande finale, qui couronnera ensuite celui ou celle qui aura réussi à rallier toutes les générations.

C’est un show qui a beaucoup à voir [avec La fureur] dans l’ambiance, dans le direct, dans la fébrilité des gens qui tapent dans les mains, qui dansent dans les estrades. Véronique Cloutier

