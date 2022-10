Mode rapide (fast fashion) : surconsommation et pollution

Que doit-on penser de telles marques et de leur succès fulgurant?

Ce qui a lancé cette mode de ce qu’on appelle la fast fashion en anglais, ce sont les grandes chaînes, comme Zara et H&M, qui ont commencé à multiplier leur nombre de collections par année. Un exemple? Shein sort 2000 nouveaux produits (vendus à prix dérisoire) chaque jour! C'est une formule qui fonctionne sur le modèle de la main-d’œuvre bon marché (cheap labor en anglais) : bon an mal an, ces manufacturiers font entre 15 et 16 milliards de dollars et connaissent des croissances exponentielles.

L'industrie du vêtement est derrière 10 % des émissions de gaz à effet de serre qui sont émises en une année. À l’échelle mondiale, 85 % des textiles produits finissent au dépotoir au cours de la même année.

Chez Trans-Continental Textile Recycling, des travailleurs trient les vêtements usagés pour les recycler ou les expédier à l'étranger pour qu'ils soient réutilisés. Photo : CBC/Shawn Foss

Parmi les phénomènes qui renforcent cette nouvelle habitude de consommation, il y a les médias sociaux, selon Stéphane Mailhiot, avec une communauté de jeunes qui ne veulent pas se faire voir deux fois avec les mêmes vêtements. Aucun autre endroit n’existe pour cette jeunesse pour affirmer haut et fort qui elle est; bon nombre de ces jeunes embarquent donc dans ce mouvement, et on ne peut pas leur en vouloir.

Regarder la vidéo

Shein, nouveau géant de la "fast fashion"

Tu ne possèdes à peu près rien à 14, 15 ans. Il n’y a rien qui te définit au niveau économique ou social à part ton look à cet âge. Pierre-Yves McSween, présent sur le plateau

Ainsi donc, la génération Z consomme de la mode rapide, bien que cette dernière entre en conflit avec les valeurs environnementales de ses membres. Il reste donc à miser sur leur sensibilisation aux questions liées à la pollution et à les éduquer à ce sujet, car cette mode particulière a des répercussions négatives considérables.

Le seul point positif de telles boutiques en ligne, c’est qu’elles offrent des options à très bas prix, de même qu’un choix diversifié et à jour de collections, aux gens qui portent des vêtements de tailles moins standards (allant jusqu'à 5XL).

On va se le dire, du lundi au jeudi 16 h sur ICI Radio-Canada Télé