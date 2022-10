Quoi voir sur ICI Tou.tv cette année?

Les nouveautés

Fragments, avec René Richard Cyr, James Hyndman et Céline Bonnier

René Richard Cyr joue dans la série Fragments Photo : Amalga

10 épisodes à partir du 15 décembre sur ICI Tou.tv Extra

Fragments, la nouvelle série de l’auteur Serge Boucher, raconte les retrouvailles – après plus de 30 ans de silence – de Paul-André Denis (René Richard Cyr), François Bibeau (James Hyndman) et Marlène Cormier (Céline Bonnier) dans des circonstances quelque peu singulières. Dans la boucle, il y a aussi la place qu’occupe dorénavant Renaud Dagenais (Luc Guérin) dans la vie de Paul-André et Marlène. Et celle qu’a occupée jadis Jacynthe Nadeau (Camille Felton), morte trop jeune et figure emblématique du mythique Quatuor de Victo. Qu’est-ce que le retour de François dans la vie de Paul-André et de Marlène provoquera?

Martine à la plage, de Simon Boulerice

Marie-Evelyne Lessard et Jean-Moïse Martin Photo : Radio-Canada

8 épisodes, dès le 17 novembre sur Véro.tv

La vie de Martine Racra (Gabrielle B. Thuot) est floue. À 14 ans, au début des vacances et avec un père absent, elle s’ennuie. Puis, Gilbert Marcel (Jean-Moïse Martin), son voisin optométriste, lui prescrit sa première paire de lunettes. Martine tombe follement amoureuse. Pour revoir Gilbert, elle se ruine les yeux. Avec ses nouveaux verres déformants, Martine voit des fantômes, des fantômes d’amour. Quand elle apprendra que Gilbert part en vacances avec sa famille à Old Orchard, elle fera tout pour le rejoindre.

Une comédie aquatique qui bascule dans la cruauté extrême. Sirène hallucinée, Martine va plonger sous la ligne de flottaison qui sépare la fantaisie du délire.

Mettant aussi en vedette : Marie-Evelyne Lessard, Emma Lafrenière, Stéphane Breton, Victoria Diamond, Monika Pilon.

Alpha_02 : le mystère Alexandre Cazes, une série documentaire de Monic Néron et Simon Coutu

Les journalistes Monic Néron et Simon Coutu Photo : Radio-Canada

4 épisodes, dès le 24 novembre sur Tou.tv Extra

Juillet 2017. Tous les médias de la planète annoncent le décès d’un Trifluvien de 25 ans, un certain Alexandre Cazes. Retrouvé mort dans sa cellule à Bangkok, il y était détenu sur ordre du FBI, en attente d’extradition vers les États-Unis. Au Québec, la nouvelle fait grand bruit et suscite consternation et étonnement. Pour la mère d’Alexandre, la mort tragique de son fils unique ne fait qu’alimenter le cauchemar inouï qu’elle vit depuis son arrestation, une semaine plus tôt, sous 16 chefs d’accusation, dont des motifs de trafic de drogue et d’armes à feu.

Dépassant l’imagination, la vie et la mort du jeune informaticien sont voilées d’un profond mystère, que Monic Néron et Simon Coutu tenteront d’éclaircir. Il s’agit d’une première collaboration pour les deux journalistes. Pour comprendre ce qui s’est passé, le duo refait le parcours d’Alexandre Cazes, de ses premiers pas en informatique jusqu’aux fortunes qu’il avait accumulées en cryptomonnaies, propriétés et voitures de luxe.

Sandy, avec Fanny Mallette et Pierrette Robitaille

6 épisodes, à partir du 5 décembre sur ICI Tou.tv

Sandrine (Fanny Mallette) est gérante d’une cidrerie en Montérégie, où elle travaille avec sa meilleure amie, Pierrette (Pierrette Robitaille). Elle aime son boulot, mais sa véritable passion, c’est sa chaîne vidéo, sur laquelle elle publie des œuvres artistiques créées avec du sable. À la suite du tournage d’un reportage télé à la cidrerie, Sandrine trouve par hasard la tablette du célèbre animateur JF Simard. Le public n’en sait rien, mais JF est sur une mauvaise pente de toxicomanie, ponctuée d’inconduites sexuelles variées. Dans la tablette, Sandrine découvre une multitude d’éléments dont elle pourrait se servir pour faire mousser sa carrière d’artiste. Encouragée par Pierrette, elle se lance dans une campagne de chantage auprès de l’animateur, mais la situation s’envenime rapidement : JF ne compte pas laisser une petite madame de région ruiner sa vie, tandis que Sandrine compte bien faire ce qu’il faut pour réinventer la sienne.

Vidanges, avec Alexa-Jeanne Dubé et Jeanne Roux-Côté

Vidanges Photo : Radio-Canada/SSTM

12 épisodes, dès le 7 décembre sur ICI Tou.tv

Des bombes explosent simultanément dans les sites d’enfouissement et les centres de tri du monde entier. REVERT, un groupe écoterroriste, revendique les attentats. Son but : faire réaliser aux gens qu’ils produisent trop de déchets pour qu'ils réduisent leur consommation. Afin d’assurer la sécurité de la population, le maire de Montréal suspend toutes les collectes d’ordures, de recyclage et de compost, transformant ainsi la ville en gigantesque dépotoir.

Judith (Alexa-Jeanne Dubé), une jeune mère de famille monoparentale, tente le tout pour le tout afin de sortir son fils asthmatique de cet enfer puant. Sa solution? Déménager à Saint-Jérôme, seule municipalité au Québec qui semble vivre d’air pur sur du gazon vert. Pour y arriver, elle doit amasser une grande somme d’argent.

En composant avec les menaces constantes de REVERT et aidée par son ex, magouilleur et attachant, elle plonge tête première dans le commerce illégal des bougeurs , ces gens qui font disparaître vos vidanges hebdomadaires contre une rémunération élevée. Tout cela sans provoquer les soupçons de sa sœur, Laurence (Jeanne Roux-Côté), environnementaliste assumée et engagée, de son père, Alain, ancien éboueur à la recherche de nouveaux défis, et de Pascale, une amie de la famille qui vient d’être nommée responsable de la transition verte à la Ville de Montréal.

Mettant aussi en vedette : Iani Bédard, Richard Fréchette, Sébastien Huberdeau, Cynthia Wu-Maheux, Ted Pluviose, Antoni Rémillard, Véronique Isabel Filion et Anglesh Major

Les chevaliers de la lumière, avec Louis Carrière, Alexandre Nachi et Sarah Anne Parent

8 épisodes, dès février 2023 sur Véro.tv

Une série sur l’amitié et l’amour au temps de la mouvance conspirationniste. Un genre de Fight Club qui se déroulerait à Greenfield Park.

Philippe (Louis Carrière) et Olivier (Alexandre Nachi), deux chums d’enfance, fin vingtaine, passent une énième soirée à fumer du pot et à jouer à des jeux vidéo dans le sous-sol de la mère de Philippe. Fatigué de ce mode de vie et bouleversé par la rencontre d’Audrey (Sarah Anne Parent), leur ancienne meilleure amie du secondaire devenue femme d’affaires, Philippe décide qu’il doit se prendre en main. Pour aider Audrey qui vit une situation d’injustice, Philippe songe à écrire une lettre ouverte aux journaux locaux. Olivier, toujours un peu extrême dans ses idées, lui suggère plutôt de lancer une vidéo à saveur complotiste pour allumer les foules et vraiment faire bouger les choses.

Les gars continuent à boire et fumer en délirant sur cette idée. À leur réveil avec la gueule de bois, ils ne se souviennent même pas d’avoir vraiment mis en ligne leur complot fictif... Mais quelques jours plus tard, ils découvrent que leurs théories folles ont été relayées des dizaines de fois et comptent déjà quelques centaines d’adeptes. Les gars, mi-amusés, mi-paniqués, songent à effacer leur page conspirationniste pour éviter que quelqu’un ne remonte jusqu’à eux. Mais c’est trop tard, un leader complotiste les a découverts et souhaite les rencontrer...

Mettant aussi en vedette : Hélène Bourgeois Leclerc, Guy Jodoin, Mickaël Gouin, Stéphane Breton, Sinem Kara

Plan B, avec Pier-Luc Funk

Pier-Luc Funk joue dans la série Plan B Photo : KOTV

Quatrième saison, 6 épisodes en mars 2023 sur ICI Tou.tv Extra

Libéré après avoir purgé trois mois de prison pour de petits larcins, Jessy (Pier-Luc Funk) récidive malgré ses conditions. Il cherche à réconcilier son père désabusé (Patrice Robitaille) et sa mère (Évelyne Rompré), aux prises avec un problème de toxicomanie. C’est alors qu’il découvre de façon inattendue Plan B, une agence qui propose des voyages... dans le passé.

Mettant aussi en vedette : Mounia Zahzam, Marc Beaupré, Guillaume Laurin et Étienne Galloy

Un gars, une fille, avec Guy A. Lepage et Sylvie Léonard

Guy A. Lepage et Sylvie Léonard renoueront avec les personnages qui ont fait exploser leur popularité il y a 25 ans. Photo : Radio-Canada/Karine Dufour

4 épisodes, en mars 2023 sur ICI Tou.tv Extra

Depuis que leurs enfants sont adultes, Guy (Guy A. Lepage) et Sylvie (Sylvie Léonard) se retrouvent dans la trop grande maison de banlieue que le couple habite depuis 25 ans. Ce dernier décide de la vendre pour revenir s’installer dans la grande ville. Financièrement à l'aise, le couple devra réapprendre à vivre à deux, comme à ses débuts, en confrontation, mais aussi ensemble, face à la nouvelle réalité de la ville et de la nouvelle génération au pouvoir.

Mettant aussi en vedette : Martin Petit, Élise Guilbault, Pierre Lebeau, Mahée Paiement, Daniel Brière, Louise Richer, Anyjeanne Savaria, Jean-Christophe Leblanc et Geneviève Brouillette

Les yeux fermés, avec Léokim Beaumier-Lépine, Magalie Lépine-Blondeau et Benoît McGinnis

Magalie Lépine-Blondeau et Benoît McGinnis jouent dans la série Les yeux fermés Photo : Aetios Productions/Eric MYRE

6 épisodes, en avril 2023 sur ICI Tou.tv Extra

21 septembre 1994. Après le souper, Simon Dénommé (Léokim Beaumier-Lépine), 15 ans, s’en va au dépanneur en vélo. Il ne rentre pas à la maison. Le lendemain, on repêche son corps dans la rivière.

Vingt-sept ans plus tard, Élise (Magalie Lépine-Blondeau), 38 ans, est toujours obsédée par la mort de son frère. Cette disparition a bouleversé sa vie, et plusieurs de ses questions sont restées sans réponse. Plus Élise creuse, plus le brouillard entourant la disparition de Simon s’épaissit. Que s’est-il réellement passé? Dans sa quête de vérité, elle s’adjoint plusieurs témoins du passé, dont un ancien animateur de pastorale (Benoît McGinnis) qui a bien connu Simon. Ce qu’elle découvrira changera à jamais sa perception des événements.

El Toro, avec Rachel Kramer et Amélie Trottier

La série El Toro Photo : Radio-Canada/TREVOR LYONS-204-771-4497

Fiction franco-manitobaine, 6 épisodes, en 2023 sur ICI Tou.tv Extra

El Toro brosse un riche portrait de société à travers le parcours de la famille Charbonneau, qui, au cœur du bassin anglophone de Winnipeg dans les années 60, est contrainte d’opérer le casse-croûte El Toro dans un parc industriel pour vivre modestement. Pour assurer la rentabilité du restaurant, la famille Charbonneau dépend entièrement du travail de chacun et chacune de ses membres, et tout autre rêve peut mettre en péril son équilibre. Le tissu même de la famille est donc composé d’une série de désirs individuels sacrifiés au bénéfice du clan. C’est cette courtepointe familiale qui enveloppe Rosie (Rachel Kramer) et, en même temps, qui l’étouffe. Or, les choses ne demeureront pas ainsi, car nous sommes au tournant d’une nouvelle ère et le monde et les temps changent , comme le disait si bien ce grand succès de Bob Dylan traduit par Hugues Aufray à l’époque.

La candidate, avec Catherine Chabot

Une partie de la distribution de la nouvelle série d'Isabelle Langlois Photo : Radio-Canada

10 épisodes, en 2023 sur ICI Tou.tv Extra

Alix Mongeau (Catherine Chabot), mère seule, technicienne en pose d’ongles, fêtera bientôt ses 30 ans dans un sentiment d’insatisfaction par rapport à sa vie qui mène nulle part à vive allure. Malgré son inexpérience et son désintérêt pour la chose politique, elle accepte, pour rendre service à un ami, d’être candidate poteau dans une circonscription où elle n’a aucune chance de gagner. C’est en tout cas ce qu’on lui dit. En gros, lui explique-t-on, elle n’a qu’à les laisser mettre son visage sur des poteaux afin que le parti puisse présenter des candidats et candidates dans les 125 circonscriptions du Québec.

Contre toute attente, Alix remporte son élection. Précipitée dans l’arène politique, elle découvre sur le tas son métier, une nouvelle culture, la politique et sa circonscription.

Mettant aussi en vedette : Alex Godbout, Christian Bégin, Éric Bernier, Geneviève Alarie, Geneviève Brouillette, Hugo Dubé, Inès Talbi, Isabelle Vincent et plusieurs autres.

Premier trio, avec Constance Munger, Catherine Proulx-Lemay et Patrick Drolet

Catherine Proulx-Lemay joue dans la série Premier trio Photo : Radio-Canada

26 épisodes, en 2023 sur ICI Tou.tv Extra

Les efforts de Chloé Béliveau (Constance Munger), joueuse étoile de hockey, sont enfin récompensés : elle est invitée au camp de sélection d’une équipe bantam AAA... masculine! La jeune fille sait trop bien que peu de joueuses au Québec se rendent à ce niveau et que celles qui y parviennent ont de bonnes chances de faire un jour partie de l’équipe olympique. Chloé tient donc plus que tout à faire sa place parmi ces joueurs élites.

Son arrivée dans les troupes ne fait toutefois pas l’unanimité et bouleverse rapidement l’ordre établi.

Les retours

Christine Beaulieu et Pierre-Yves Cardinal jouent dans L'oeil du cyclone Photo : KOTV

La deuxième saison de Sans rendez-vous , en octobre sur ICI Tou.tv Extra

, en octobre sur ICI Tou.tv Extra La troisième saison des Mecs , en novembre sur ICI Tou.tv Extra

, en novembre sur ICI Tou.tv Extra La cinquième saison de Bébéatrice , en novembre sur ICI Tou.tv

, en novembre sur ICI Tou.tv La deuxième saison d’ Eaux turbulentes , en janvier 2023 sur ICI Tou.tv Extra

, en janvier 2023 sur ICI Tou.tv Extra La deuxième saison de Gazebo , en janvier 2023 sur Véro.tv

, en janvier 2023 sur Véro.tv La deuxième saison de Doute raisonnable , dès le 9 janvier sur ICI Tou.tv Extra

, dès le 9 janvier sur ICI Tou.tv Extra La deuxième saison de Lou et Sophie , en janvier 2023 sur ICI Tou.tv Extra

, en janvier 2023 sur ICI Tou.tv Extra La troisième saison de L’œil du cyclone , en février 2023 sur ICI Tou.tv Extra

, en février 2023 sur ICI Tou.tv Extra La troisième saison d’ Aide demandée , février 2023 sur Véro.tv

, février 2023 sur Véro.tv La deuxième saison de Je voudrais qu’on m’efface , en mars 2023 sur ICI Tou.tv

, en mars 2023 sur ICI Tou.tv La troisième saison de Dr Sébastien, vétérinaire , au printemps 2023 sur ICI Tou.tv Extra

, au printemps 2023 sur ICI Tou.tv Extra La deuxième saison de Parfaitement imparfait , en 2023 sur ICI Tou.tv

, en 2023 sur ICI Tou.tv La troisième saison de Défense d’entrer , en 2023 sur ICI Tou.tv

, en 2023 sur ICI Tou.tv La troisième saison de Six degrés, en 2023 sur ICI Tou.tv

Ce sont les grandes lignes de la programmation, mais il y aura aussi des retours et des nouveautés du côté de Véro.tv (8 émissions), de la section Jeunesse (9 émissions) et des séries internationales (37 émissions).