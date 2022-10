Le meilleur de la télé selon... André Robitaille

Lorsqu’il s’est fait proposer le rôle d’animateur pour Vazimolo, André Robitaille a eu des doutes. Jean-Louis Millet (Paillasson), qui lui a enseigné, lui avait dit à l’époque : Ces gens-là, un jour, ils vont avoir 35 ans et ils vont venir te voir jouer au théâtre. Ils vont te rester fidèles et grandir avec toi. « J'ai passé proche de dire non; j'ai dit oui et j'ai tripé! – André Robitaille au micro de Guillaume Wagner.

On connaît la suite et le déroulement de son parcours varié.

L'émission jeunesse « Vazimolo » animée par André Robitaille a été diffusée de l'automne 1991 au printemps 1995. Photo : Radio-Canada/Michel Rouette

Quel est votre premier souvenir de la télévision comme téléspectateur?

Mon premier, je ne sais pas, mais mon premier souvenir fort remonte à octobre 1970. J’allais me coucher, et avant de monter la première marche, j'ai étiré le cou pour apercevoir (à l’insu de mes parents) le coffre d’une voiture ouvert avec le corps de monsieur Pierre Laporte à la télévision. Une musique classique jouait…

Enfant ou adolescent, de qui étiez-vous fan à la télévision? (personnage, animateur ou animatrice, comédien ou comédienne, etc.)

J’ai toujours beaucoup aimé Jacques Boulanger et, quoique c’est un peu plus vague dans mes souvenirs, Pierre Paquet. J’aimais sa façon de parler aux invités.

Jacques Boulanger a surtout été présent comme animateur à la radio durant les années 90 et 2000. Photo : Radio-Canada/Jean Bernier

Qui a été votre premier béguin à la télévision?

Suis-je le premier de ma génération à donner le nom du personnage de Jinny (Jinny de mes rêves)? Je ne crois pas. Et Chatonne dans Grujot et Délicat aussi.

Chatonne (Monique Joly)/Grujot et Délicat Photo : Radio-Canada/André Le Coz

Regardez-vous les sports à la télé?

Oui, surtout le hockey! Même si c’est une reprise ou un montage. Même si je connais le résultat du match, je suis assez nono pour le regarder au complet quand même. Pour la beauté du sport. J’adore le football et le tennis qui, je trouve, font un mariage parfait avec la caméra.

Quelle émission vous fait rire?

J’ai tout vu d’Infoman! Réussir à faire rire et réfléchir, c’est fort! Il y a aussi l'écriture de Rick Gervais, irrévérencieux et observateur, qui me ravit. Je suis jaloux du talent de Larry David.

Jean-René Dufort et beaucoup de tranches de pain blanc. Photo : Zone 3

Qu'aimiez-vous regarder avec vos jeunes enfants? Et que regardez-vous avec votre fille et votre fils maintenant?

Je suis le genre de père à avoir montré les émissions jeunesse de mon temps à mes enfants. Pour leur montrer la folie, l’imaginaire, la force du jeu d’acteur, etc. Bugs Bunny fait encore partie de nos plaisirs coupables, Louis de Funès aussi. J’adore regarder des documentaires avec eux, qui provoquent des discussions.

Louis de Funès dans les années 1970 Photo : Getty Images/Gamma-Rapho/Patrice Picot

À quelle émission vouez-vous un culte?

Breaking Bad, ce genre de série que j'aimerais ne pas avoir vu pour la revoir… Six Feet Under est aussi une série importante, celle qui a tout déclenché pour moi, mon lien avec les plateformes numériques.

Jesse Pinkman (Aaron Paul), à gauche, et Walter White (Bryan Cranston) dans la série « Breaking Bad ». Photo : Sony Pictures Television

Quelle émission qui n’est plus en ondes regrettez-vous?

Entrée principale! Je la referais dès demain! Chaque émission de service en ondes présentement cherche ce que nous avions dans cette émission : convivialité vraie, complicité entre nous et avec les téléspectateurs, utilisation efficace du deuxième écran, émission collée à l’actualité et qui fait de la place au vrai monde , folie et bon contenu, chaleur humaine et brassage d’idées… On m'appelle, et 15 minutes plus tard, je suis dans votre télé!

Vincent Bolduc, Isabelle Lacasse, Pascale Lévesque, LeLouis Courchesne et André Robitaille Photo : Radio-Canada/Catherine Forget

Quelles émissions sont pour vous un service essentiel?

Infoman et Enquête

Jouez-vous dans votre salon durant les jeux télévisés? Quel genre de jeux télévisés préférez-vous?

Les multijeux m’attirent. Silence on joue est un bon exemple, Le tricheur aussi. Cet intérêt pour les jeux m’a amené à concevoir Les mordus, avec Dominique Lévesque.

André Robitaille sur le plateau de l'émission Silence, on joue! Photo : Radio-Canada

Avez-vous un rituel autour de la télévision? Une émission qui est une tradition, ou un moment dans l’année ou dans la semaine qui se passe autour de la télévision?

Les grands événements uniques comme les soirées d’élection, les matchs de sport importants, les Olympiques, même en pleine nuit, pour moi c’est sacré!

Quel personnage ou quel genre de personnage aimeriez-vous jouer à la télévision?

Je suis partant pour tous les genres! Un méchant curé dans Pour toi Flora ou une fantaisie dans une autre série, c’est oui! Un acteur est là pour être au service du projet, j’aime me donner du mieux que je peux et je souhaiterais en faire plus.

André Robitaille interprète père Bédard dans Pour toi Flora Photo : Nish Média/Éva-Maude TC

Quelle émission ou quelle série vous a marqué au point de vous faire changer quelque chose dans votre vie?

Les téléjournaux. Je suis fou de l’information et j’aime aller au bout de ma curiosité en suivant les meilleurs journalistes. J’aspire à devenir meilleur en me gardant informé.

Patrice Roy et Céline Galipeau Photo : Radio-Canada

Quelle émission est un coup de cœur que vous aimeriez faire découvrir à tout le monde?

C’est facile de répondre Les enfants de la télé! Mais c’est vrai. Rire, apprendre, et pleurer parfois… tout ça dans le même rendez-vous, c’est quand même exceptionnel, je trouve.

Vous avez eu le privilège de faire des grandes rencontres avec les personnalités québécoises comme Dominique Michel, Jean-Pierre Ferland, Janine Sutto…(mettre liens) On rêve : si l’on enlevait les frontières ou le facteur temps, qui d’autres pourrait figurer sur votre liste de personnes avec qui jaser quelques heures?

Buster Keaton, homme d'affaires, cascadeur, acteur, auteur… Attirant! Et Anthony Hopkins; j’aime cet homme et j’aime le suivre sur les réseaux sociaux. J’irais bien prendre une marche avec Peter Gabriel, et une bonne bière… avec Mozart!

Je suis un Ferland avec André Robitaille et Jean-Pierre Ferland Photo : Radio-Canada

Merci beaucoup, André Robitaille.