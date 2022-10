Quand notre enfant veut abandonner ses activités parascolaires

Marie-Eve Cotton, Guylaine Tremblay, Louis T et Sébastien Diaz ont participé à la discussion à On va se le dire.

Attention à l’anxiété de performance

Tout d’abord, il faut faire la différence entre le désir de l’enfant et l’ego des parents. Certains parents, qui ont rêvé de jouer au hockey, de maîtriser le violon ou de danser le ballet, par exemple, projettent leurs rêves sur leurs enfants.

Je peux vous dire que moi, comme psychiatre pour des gens adultes, je n’ai jamais soigné des gens en disant : “tabarouette dans son enfance, s’il avait continué son cours, il ne souffrirait pas comme ça”, mais j’en ai soigné beaucoup qui souffrent, comme adulte, de l’anxiété de performance que leurs parents ont déposée sur eux et où les enfants sont utilisés par certains parents comme une espèce de véhicule de leurs propres ambitions. Marie-Ève Cotton

Parler d’engagement et de persévérance

Par ailleurs, le désir de tout lâcher est une belle occasion pour discuter de persévérance et d’engagement avec l’enfant. On peut lui expliquer que pour devenir bon ou bonne dans une activité ou un sport, ça prend parfois beaucoup de temps. On peut aussi lui demander de terminer sa session avant de prendre une décision. C’est d’ailleurs le modèle que Guylaine Tremblay a adopté avec ses filles quand elles étaient petites.

Je disais : “Non, tu finis ta session au moins et on en reparlera après. Mais [ça, c’était] non négociable. Tu finis ta session, tu t’es engagée pour ça. Guylaine Tremblay

Essayer des choses, c’est sain!

C’est important de parler avec les enfants du respect de l’engagement, mais c’est important aussi de leur permettre d’explorer, de découvrir ce qu’ils et elles aiment.

C’est aussi normal que les enfants essaient des affaires. Et ils aiment ça ou ils sont déçus. On le fait tous. Moi, combien de fois je me suis inscrite à un gym puis après 5, 6 fois je ne suis pas retournée? Donc, c’est un peu des essais-erreurs. […] Ça, ce n’est pas pathologique, c’est correct. Marie-Eve Cotton

