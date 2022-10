La carrière de Marjo sous les projecteurs

Pour cette émission spéciale, André Robitaille et Mélanie Maynard reçoivent France D’Amour, Martin Deschamps, Marina Orsini, Hubert Lenoir, Pierre Harel et Claude Deschênes.

Marjo aux Enfants de la télé. Photo : Fair play/Marc-Andre Lapierre

L’émission consacrée à Marjo commence avec un montage de ses plus grands succès.

Je suis contente. Je trouve que la vie m'a bien servie. J’ai pas couru après elle; c'est elle qui est venue vers moi. Je lui ai dit « Amène-moi quelque part où ça sent l’amour! » Puis « Je lâche pas! » Marjo

Marjo et Marina Orsini : une belle complicité

Les archives nous montrent les deux fois que la chanteuse et la comédienne se sont croisées, et dans les deux cas c’était pour faire une surprise à l’autre. Marina qui parodie Marjo à un Bye bye et Marjo qui parodie Marina dans son rôle d’Émilie à En direct de l’univers.

C’est un de mes plus beaux souvenirs de toute ma carrière. Marina au sujet de son rôle de Marjo dans un Bye bye

Hubert Lenoir fait honneur au rock de Marjo avec Illégal

Marjo a composé et chanté ses propres chansons. Elle a rarement interprété celles des autres, mais elle a dernièrement repris un succès d’Hubert Lenoir. Le chanteur avait envie de lui renvoyer la balle en interprétant, à sa façon, le succès de Marjo Illégal.

