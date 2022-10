En direct de l’univers de Shirley Théroux, disponible en rattrapage

Encore un samedi soir rempli d'émotions et de grandes surprises à En direct de l’univers. Chaque semaine, plusieurs nous demandent s’il est possible de revoir l’émission au complet. Exceptionnellement, c’est possible cette fois-ci. L'émission consacrée à Shirley Théroux est offerte en rattrapage! Revoyez cette grande fête qui souligne l’univers musical excessivement varié de la chanteuse.