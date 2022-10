L’ex-hockeyeur Alain Côté (son but était-il bon?) dans Discussions avec mes parents

Dans cet épisode, Jean-Pierre et Rollande font une liste de choses à accomplir pendant que la santé joue encore en leur faveur.

François met en garde son père : Ne m’implique pas dans tes affaires. La dernière fois que j’ai fait des pieds et des mains pour que tu rencontres l’ex-joueur des Nordiques Alain Côté, tu m’as fait honte.

Jean-Pierre avait une question pour Alain Côté, et ce n’est pas celle que vous croyez.

L’auteur de la série, François Morency, a été enchanté de son expérience de jeu avec l’ancien hockeyeur.

Alain Côté a été parfait. Il connaissait ses lignes par cœur, a tout de suite compris les directives du réalisateur et savait où se placer; tellement qu’on se demandait s’il avait été coaché pour la scène. Un naturel. Et en plus, il nous a raconté plusieurs anecdotes de hockey qui nous ont beaucoup amusés, on ne voulait pas qu’il parte.

François Morency