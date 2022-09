Vérité et réconciliation : des émissions pour mieux comprendre

À voir aussi sur ICI Télé Le documentaire Mamu (Ensemble), vendredi 30 septembre 18 h 30 sur les stations régionales d’ICI Télé. Le film Kuessipan, vendredi 30 septembre 20 h sur ICI Télé Le documentaire Le théâtre de l’histoire, samedi 1er octobre 22 h 30 sur ICI Télé

Plusieurs reportages à La semaine verte

L’équipe de La semaine verte a produit de nombreux reportages en collaboration avec des peuples autochtones.

Voyez par exemple comment des spécialistes et des Autochtones s’unissent pour sauver l’anguille d’Amérique au Québec ou le caribou forestier, ou comment la communauté innue de Pessamit protège ses terres ancestrales sur la Côte-Nord.

À voir sur le site de La semaine verte : plusieurs reportages sur différentes initiatives des peuples autochtones

Série de fiction Pour toi Flora

Pour toi Flora Photo : Nish Média

Pour toi Flora, à voir mardi 20 h sur ICI Télé et surICI Tou.tv

Pour toi Flora est l’histoire d’un frère et d’une sœur d’origine anishinabe qui passent leur jeunesse dans un pensionnat pour Autochtones dans les années 60 et qui, des années plus tard, tentent de faire la paix avec leur douloureux passé.

Pour toi Flora est la première fiction dramatique écrite, réalisée et produite par des artisans et artisanes autochtones pour un grand réseau francophone.

Voyez des entrevues avec la réalisatrice, les comédiens et les comédiennes de la série

Pour faire court avec la cinéaste Alanis Obomsawin

Le cinéma d’Alanis Obomsawin expliqué en moins de 3 minutes

Samian et Michel Jean à L’autre midi à la table d’à côté

Rencontre entre deux fiers représentants des communautés autochtones. Alors que l'un a embrassé son identité dès son plus jeune âge, l'autre a mis plus de temps à y parvenir. Cependant, ils utilisent aujourd’hui tous deux leur tribune pour transmettre leur histoire et leur culture. Relations familiales, identité, pensionnats, préjugés et représentativité sont au menu.

L’autre midi à la table d’à côté avec Samian et Michel Jean

L'importance d'enseigner les langues autochtones à l'école

L'importance d'enseigner l'histoire autochtone à l'école

L’astrophysicienne Laurie Rousseau-Nepton aux Ambassadrices

Laurie Rousseau-Nepton est la première Canadienne autochtone à avoir décroché un doctorat en astrophysique.

Elle travaille au télescope international Canada-France-Hawaï, un des plus renommés de la planète. L’Innue de la communauté de Mashteuiatsh au Lac-Saint-Jean était en entrevue aux Ambassadrices.

Comprendre les ancêtres des étoiles

Comprendre les ancêtres des étoiles avec Laurie Rousseau-Nepton

À la découverte de trois lieux d’intérêt avec Tout inclus

Tout sur la saponite (pierre de savon) : « La Terre n'est pas plate : le parc national Ukkusiksalik »

Un bâtiment architectural qui s'inspire des glaciers : « Un lieu invitant pour la communauté de Kuujjuarapik »

Visite du studio Awastoki, fondé par deux jeunes Autochtones de Wendake : « Promouvoir la culture autochtone grâce à la technologie »

Afro Canada : les similitudes entre les communautés afro-descendantes et autochtones

Léo Shetush (Cœur de tonnerre), chef traditionnel de la grande famille des Anishinabeg, et son confrère Gregoire Canapé Photo : Yzanakio | Black Wealth Media

La série documentaire Afro Canada se penche sur le lien unique qui se crée entre les communautés afro-descendantes et autochtones.

« Une culture et des communautés enracinées » ou le partage du territoire entre les diverses communautés qui l’occupent

« Partager la terre et réécrire l'histoire » : le chef d’une communauté innue canadienne raconte le jour de l’adoption , au cours duquel il accueille des objets vaudous et partage sa terre avec les communautés afro-descendantes.

Suivez Espaces autochtones

Du côté des émissions de la zone Jeunesse

Théo le loup

Le concours de peinture Photo : Amberwood Entertainment/Media Rendezvous

Théo le loup suit les aventures de Théo, un jeune garçon autochtone amené à explorer sa culture et son identité, à travers ses amusantes péripéties pour aider les membres de sa communauté.

Regardez les épisodes de Théo le loup

Canot cocasse

Pam, Nico et Julie viennent passer du bon temps avec leur tante Viola et ses deux complices, Max et Tibo, au camp Manitou, où l'on pratique des activités traditionnelles franco-métisses. Quand Viola reçoit un message mystérieux, elle envoie nos voyageurs en mission à bord du canot cocasse!

Regardez les épisodes de Canot cocasse

Tshakapesh superhéros

Regardez les épisodes et jouez au jeu de Tshakapesh superhéros

Article sur les danses des Premières Nations

