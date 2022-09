L’île Kilucru ou l’art de retomber en enfance et de s’émerveiller

Un cadre original et une galerie de personnages savoureux

Une île déserte. Une famille composée du papa, de la maman et des deux enfants. Et bien des créatures étranges : un fantôme, une fée, une sirène, un troll agriculteur, un extraterrestre, une enfant loup-garou et… un yéti? Ouvrez votre cœur et laissez aller votre sens de l’imagination : embarquement immédiat pour un voyage extraordinaire sur l’île Kilucru.

Yéti et Zora Photo : Zone 3

Si l’émission est destinée à un jeune public âgé de 4 à 7 ans, les parents et les grands-parents pourront aussi se laisser prendre au jeu. En effet, aux décors très colorés et aux nombreuses situations cocasses s’ajoute une distribution des plus surprenantes : des visages familiers que le public adulte a pu voir au petit et au grand écran, ou même en spectacle. La chanteuse et comédienne France Castel (Du tac au tac, Sous un ciel variable, Omerta, Ramdam, M’entends-tu?...) se pare de sa plus belle robe pour incarner Fée Sylvestre, la comédienne Catherine Souffront (L’œil du cyclone, L’effet secondaire, Allen Sunshine…) joue le rôle d’une sirène à la voix exceptionnelle, et le comédien Marcel Leboeuf (Bach et Bottine, Watatatow, Virginie, Les Simone…) se grime en troll malcommode.

Fée Sylvestre Photo : Radio-Canada/Télé-Québec/Zone3

De belles valeurs

On apprend bien des choses sur l’île Kilucru, entre autres, que tout le monde a sa place, quels que soient son apparence physique et son statut. On célèbre la différence, l’acceptation de soi, le sens de l’écoute et la solidarité.

Des valeurs qui transcendent les générations et qui vont parler aux plus jeunes comme aux personnes plus âgées.

Doulou Photo : Zone 3

Trollilo Photo : Zone 3

Un tournage épique

La productrice Diane England, aux commandes de L’île Kilucru avec Zone 3, nous explique les défis à relever quand on tourne une série jeunesse avec des décors et des costumes exceptionnels.

Fantomini et la sirène Coralie Photo : Zone 3

Il y a beaucoup de défis pour toutes les émissions jeunesse. Pour L’île Kilucru, il faut sentir que les habitants vivent sur une île perdue dans l’océan. Ce n’est pas évident lorsqu’on tourne dans un studio de faire semblant que nous sommes entourés d’eau .De plus, un de nos personnages, Coralie, est une magnifique sirène avec une queue de poisson. Pas facile de se déplacer avec ce genre d’attirail! Diane England

Bonus : 4 mini-jeux seront mis en ligne au cours de l’automne 2022.

Où et quand voir L'île Kilucru

– Diffusion sur ICI Télé du lundi au vendredi à 6 h 30

– Les épisodes sont offerts en rattrapage gratuitement dans la Zone des petits