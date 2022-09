Les 90 ans de Dodo célébrés à En direct de l’univers 

Lors de son passage à l’émission Les enfants de la télé (en 2019), elle avait promis que c’était sa dernière sortie télévisée. Fidèle à elle-même et pour notre plus grand plaisir, elle a fait quelques apparitions ici et là, entre autres dans le très beau documentaire sous forme de confidences Dominique Michel : j’avance! Pour célébrer son anniversaire, l’équipe d’En direct de l’univers la fête à son tour, le jour même de ses 90 ans!