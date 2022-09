Les Bienvenu… ou presque! : la vie de famille (compliquée) racontée avec justesse et tendresse 

Une nouvelle série jeunesse qui met du baume au cœur

La vie de famille des enfants Bienvenu a volé en éclats quand, du jour au lendemain, leur maman Myriam en a confié la responsabilité à sa sœur Pascale. Comment gérer cette nouvelle réalité? Nick, Léa, Loïc et Fred apprendront à se serrer les coudes, à refaire confiance aux gens et à se faire une place dans ce foyer qui ne les attendait pas. Contre toute attente, la présence de ces jeunes donnera un nouveau sens à la vie bien rangée de leur tante, qui devra sortir de sa zone de confort et ouvrir son cœur en même temps que son toit.

On rit, on est sous le coup de l’émotion. On vit au rythme de cette famille recomposée dont les membres apprennent justement à vivre ensemble. Et à s’aimer, tout simplement.

Myriam, Léa, Loïc et Nick (Catherine Allard, Charlie Pierre, Samuel Létourneau et Philippe Scrive). Photo : Avanti

Une série à regarder en famille

Les Bienvenu… ou presque! a le don de dédramatiser les moments difficiles en y ajoutant une touche d’humour. Cela permet d’avoir du recul sur la situation qu’on voit à l’écran et de pouvoir aborder, en famille, des questions épineuses : la séparation, l’abandon, la charge mentale… Cette pause télé complice, à vivre entre parents et enfants, permet de rire ensemble tout en ouvrant la porte à des discussions familiales.

Andy et Pascale (Benoit Drouin-Germain et Caroline Bouchard). Photo : Avanti

Un tournage tissé serré

La réalisatrice Karine Ouellette et l’un des deux autres réalisateurs, Guillaume Lonergan, nous racontent des anecdotes de plateau.

Je suis arrivée après plusieurs semaines de tournage et la chimie était déjà installée entre eux; ils avaient déjà un esprit de famille. Les Bienvenu existaient... ou presque! Dans un épisode qu'on croyait trop court, on avait ajouté une scène qui, au final, n’avait pas besoin d’être ajoutée. Mais les gars avaient tellement une belle complicité que je n'ai pas coupé la scène au montage... je l'ai gardée en entier! Il faut souligner le travail de Valérie Cabana (coach de jeu pour les enfants), qui travaillait de très près avec les jeunes et qui était là pour eux pour toutes les raisons du monde. C'était un peu la maman dans l'ombre des Bienvenu. Karine Ouellette

L’ambiance sur le plateau et entre les acteurs a été formidable; la complicité est arrivée très vite entre eux en répétition. Les quatre enfants acteurs sont devenus des amis; ils riaient beaucoup, jouaient des tours à l’équipe. Le tournage a été une fête tout du long. Évidemment, il fallait cette ambiance festive pour que la série fonctionne. Comme on était en pandémie, je pense que le tournage de la série a été très bénéfique pour eux, car ils ont pu vivre ce moment difficile ensemble, en communauté, dans cette famille inventée.

L’acteur Benoît Drouin-Germain, qui joue l’amoureux de Pascale, Andy, est lui aussi peintre, tout comme son personnage. À la fin de la production, il a fait un portrait de famille des six personnages principaux, du clan des Bienvenu.

À la fin du tournage, le comédien Philippe Scrive a composé et chanté un rap pour toute l’équipe, où il a raconté toutes les anecdotes de plateau. Guillaume Lonergan

Nick (Philippe Scrive) Photo : Avanti

Les défis de réaliser une série jeunesse

Karine Ouellette, Guillaume Lonergan et Martin Talbot (l’autre réalisateur sur la série) se confient sur les défis à relever quand on tourne une série jeunesse.

Je pense que mon plus grand défi est en fait mon plus grand objectif. Je veux faire tout ce que je peux pour que les jeunes acteurs que j'ai à diriger se sentent bien et aient du plaisir sur le plateau. C'est très exigeant pour eux : ils doivent conjuguer leurs études, leur sport, apprendre leurs textes; les longues journées de tournage, qui sont souvent sous pression... J'essaie de faire de mon mieux pour qu'ils aient du fun! Karine Ouellette

Nick, Pascale, et Andy (Philippe Scrive, Caroline Bouchard, et Benoit Drouin-Germain). Photo : Avanti

Le plus dur sur une série jeunesse, c’est de demander à des acteurs enfants de travailler aussi vite que des acteurs adultes. Pour les séries jeunesse, on a souvent moins de temps et moins d’argent. C’est pour ça qu’il faut une ambiance festive sur le tournage et ne jamais oublier la notion de jeu, de plaisir, même si c’est du travail.

Ma manière de travailler avec des enfants et des adolescents a toujours été de leur parler comme à des adultes; de les prendre au sérieux, de les traiter comme de vrais acteurs professionnels. Comme ça, ils sentent que je leur fais confiance, que je respecte leur travail. Quand je réussis ça, ils sont encore meilleurs. Guillaume Lonergan

Un des défis sur un tournage jeunesse, c'est de faire en sorte que la spontanéité et la fraîcheur des jeunes comédiens se retrouvent à l'écran. Heureusement, les quatre jeunes acteurs de la série ont su se lier d'amitié rapidement et ont trouvé leur place dans la famille nouvellement recomposée : Philippe Scrive, le grand frère protecteur, celui qui a le plus d'expérience; Charlie Pierre, attentive à la petite Lily-Rose Loyer, la p'tite tannante qui en était à ses premières armes de comédienne; et Samuel Létourneau, la vieille âme au cœur vintage.

Fred (Lily-Rose Loyer) Photo : Avanti

Pour la petite Lily-Rose, adorable et super active, le défi au début était de l’aider à se concentrer. Elle jouait avec les accessoires et avait de la difficulté à rester en place. Grâce à la bienveillance de ses frères et de sa sœur d'adoption, elle a vite trouvé ses marques. À partir de là, elle a toujours été la première à proposer de nouvelles idées pour les scènes ou pour son personnage.

Les jeunes comédiens sur Les Bienvenu... ou presque! reconnaissaient leur privilège de jouer dans une série. Pour cette raison, ils étaient vraiment investis dans leur rôle. Il ne faut pas oublier que c'est tout un défi qu'on leur demande, soit de continuer les études tout en ayant un travail. Parce que, malgré les apparences, c'est un gros travail d'être comédien pour la télévision : il faut se lever aux petites heures du matin, avoir appris ses textes, être patient entre les prises et être 100 % là quand vient le temps de tourner. Martin Talbot

Où et quand voir Les Bienvenu… ou presque!

-Diffusion sur ICI Télé chaque vendredi à 17 h, rediffusion le samedi à 10 h.

-Les épisodes sont offerts en rattrapage gratuitement sur la zone Jeunesse.

-L’intégrale de la saison 1 est offerte dans l’Extra d’ICI Tou.tv.