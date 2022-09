Myriam Fehmiu s’installe dans les rayons de L’épicerie

Prendre sa place

Je suis très contente de faire partie d'une équipe qui a déjà tissé un contenu clair, rodé et efficace, avec une émission qui est aimée. J'embarque là-dedans et ça me facilite la vie d'être dans ce contexte-là. Après ça, c'est d'amener ma touche, puis ma curiosité et de m'installer tranquillement. Myriam Fehmiu a des étoiles dans les yeux quand elle parle de ce nouveau mandat, qui jumelle son métier de journaliste avec son amour de la bouffe.

J'aime beaucoup son énergie, très douce, très posée. Je suis agréablement surprise par sa maturité et sa force tranquille. Johane Despins, coanimatrice de L'épicerie

Johane Despins et Myriam Fehmiu Photo : Radio-Canada/Élise Madé

La chimie s’est rapidement installée entre la nouvelle coanimatrice et Johane Despins. Elle est bien placée pour comprendre ce que vit Myriam, puisqu’elle avait elle-même repris le flambeau de Marie-Josée Taillefer en 2007. Ce que je souhaite, c'est que Myriam prenne encore plus de place, avec sa personnalité, puis qu'elle s'impose tranquillement pour mettre sa touche, qu’elle ne soit pas la remplaçante de Denis, mais la coanimatrice, et ça va arriver!

Johane Despins et Myriam Fehmiu en tournage de l'émission « L'épicerie ». Photo : Radio-Canada/Élise Madé

L’épicerie de Myriam en vrac Myriam Fehmiu l’avoue d’emblée, elle ne consulte pas les circulaires et n’adhère pas aux programmes de fidélisation. Toutefois, par ses réponses à ces quelques questions ludiques, on découvre une cliente curieuse, organisée et passionnée de bouffe, surtout lorsqu’elle voyage. Ton rayon favori dans un supermarché? Ben, les chips! Mais les fromages aussi. Chips et fromages, c'est parfait pour l’apéro!

Une épicerie méconnue au pays à découvrir? Pour avoir habité à Vancouver, j'aimais beaucoup aller au marché de l'île Granville, avec tous les petits bouis-bouis asiatiques.

En voyage, vas-tu espionner les marchés d’alimentation? Wow, oui, vraiment! J'ai toujours adoré ça, puis il faut que je me fasse un budget de choses à rapporter pour ne pas tout acheter.

Une chaîne internationale qui suscite l’envie? Je n’y suis encore jamais allée, mais il y a Trader Joe's aux États-Unis. C'est la grosse mode là-bas. Je suis curieuse.

Liste d’épicerie ou inspiration du moment? Un mélange des deux. Pour éviter le gaspillage, je fais vraiment ma liste, mais je fais beaucoup plus les rangées autour, là où il y a des spéciaux inspirants.

L’épicerie quotidienne ou hebdomadaire? Avant la pandémie, j'étais au jour le jour. Aujourd'hui, j'ai développé l'habitude de faire de grosses épiceries. Je suis assez bonne pour l’antigaspillage et pour vraiment maximiser ce qui est dans mon frigo, puis organiser le frigo… Ouais, j'aime faire de grosses épiceries maintenant!

Les tests de goût sont de retour à « L'épicerie » après plus de deux ans d'absence. Photo : Radio-Canada

La touche secrète

Quand on lui demande ce qu’elle souhaite apporter à l’émission, Myriam Fehmiu affirme qu’elle se voit comme un relais pour le public, et que cette proximité lui permettra de faire découvrir d’autres cultures aux téléspectateurs et téléspectatrices.

J'ai des origines africaines, j'ai travaillé un peu partout et, avant d'être journaliste, j'ai beaucoup voyagé, donc le côté international m'intéresse beaucoup, un peu dans la continuité de ce qui se fait déjà à l’émission. Parmi ses rêves les plus fous : un reportage en Afrique pour parler d'agriculture et de traditions. Ils ont des enjeux énormes avec le réchauffement climatique. Et la bouffe là-bas, ce n'est pas de manger seul devant la télé, c'est quelque chose qui se fait en groupe. Puis, étonnamment, on ne sait pas à quel point la bouffe africaine traditionnelle a influencé notre alimentation ici.

C'est la bouffe qui guide nos déplacements lorsqu’on voyage. Philippe Fehmiu, qui voyage souvent avec Myriam

Les voyages et l'alimentation, c'est indissociable pour la famille Fehmiu, qui était installée en Mauricie. Philippe, le frère de Myriam, se souvient d’un voyage dans les Maritimes qui a été révélateur. C'était l'ouverture vers le monde, c'était les odeurs, le champ des possibles! On pêchait des coques, des mollusques, on allait manger du poisson frais et on allait souvent au quai. On a mangé du hareng frais pour la première fois, et des fruits de mer… Après ça, l'équation voyage égale bouffe est toujours restée.

L'équipe de L'épicerie profite d'une belle journée d'automne pour le tournage de la première émission avec Myriam Fehmiu à la coanimation. Photo : Radio-Canada/Annie Bélanger

Un premier rendez-vous

Les premiers tournages terminés, Myriam Fehmiu fera sa première apparition à l'émission le 21 septembre 2022. Elle est fébrile, et c’est bien humblement qu’elle a accepté que sa famille lui organise une petite fête. « On fait un petit party de visionnement de la première, indique Philippe Fehmiu. Ma sœur est un peu mal à l'aise qu'on fasse une fête autour de cette première diffusion, mais les amis, ma mère, ma fille et moi, on l'a convaincue que c'est ça qu'il fallait. On va bien manger et on va regarder Myriam avec fierté, puis ça, c'est vraiment cool. »

L'épicerie, de retour à partir du mercredi 21 septembre à 19 h 30 sur ICI Télé.