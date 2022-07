Un homme en quête de justice dans la nouvelle série Larry

Un ancien policier (magnifique Benoît Gouin) soupçonné de corruption tente de rétablir sa réputation. Il est habité par la culpabilité depuis qu’il a échoué à protéger sa femme d’une fusillade. Cet homme dévasté décide de mener son enquête pour lui faire justice.

Larry met en vedette Benoît Gouin, Macha Limonchik, Sharon James, Irdens Exantus, Anglesh Major, Simon Lacroix, Germain Houde, Naïla Louidort, Vincent Paradis-Montplaisir, Madani Tall, Michaëna Benoît, Andrew Prashad, Steve Diouf et Monique Spaziani.

L'auteur de Larry, Stéphane Bourguignon Photo : Radio-Canada/Gracieuseté/Dominic Poirier

Une première série policière pour Stéphane Bourguignon

L’auteur Stéphane Bourguignon (La vie, la vie, Tout sur moi, Fatale-Station) n’avait jamais pensé écrire une série policière. Habituellement, ses séries empruntent plutôt la piste comique ou dramatique. Quand on lui a proposé de s’engager sur cette nouvelle voie, il s’est demandé ce que ça donnerait s’il ajoutait du suspens et de l’action à ce qu’il sait faire.

Bande-annonce

Benoît Gouin, le comédien qu’il fallait

Assez rapidement dans le processus, c’est le visage de Benoît Gouin qui est apparu pour incarner Larry. Capable de porter toute la charge et la complexité du personnage, le comédien s’y est totalement engagé, entre autres en s’entraînant physiquement. Il a d’ailleurs été 63 jours devant la caméra sur les 65 jours qu’a nécessités le tournage.

Ç’a été un grand bonheur de porter ce projet-là. Un grand défi! Benoît Gouin

Même si l’auditoire pourrait douter des choix de Larry pour mener à bien son enquête, Benoît Gouin pense qu’on sera sensible à sa bonté, à ses forces et à ses faiblesses.

On comprend ses dilemmes. On va s’identifier à lui. Benoît Gouin

Le réalisateur de Larry, Patrice Sauvé. Photo : Radio-Canada/Gracieuseté/Yan Turcotte

Une série qui déménage

Le réalisateur Patrice Sauvé (La vie, la vie, Grande Ourse, Victor Lessard, Le monstre) fait remarquer qu’il n’est pas si courant de voir des personnages plus âgés en pleine action dans une série ou un film. Il s’est inspiré de The French Connection, un film policier américain de 1971, pour tourner Larry. Il voulait donner du groove à la série et s’est d’ailleurs constitué une liste musicale pour travailler.

On avait envie de quelque chose qui rock. On avait envie d’une couleur jouissive! Stéphane Bourguignon

Benoît Gouin interprète Larry, et Macha Limonchik interprète Lisa dans la série Larry Photo : Avenue Productions

D’autres bonnes raisons de regarder Larry :

1. Pour le duo gagnant auteur (Stéphane Bourguignon) / réalisateur (Patrice Sauvé), qui a créé la mythique série La vie, la vie

2. Pour la prestation époustouflante de Benoît Gouin dans le rôle de Larry

3. Pour voir un suspens enlevant et rempli d’humanité comme on les aime

4. Pour revoir la comédienne Macha Limonchik

5. Pour découvrir le talent de comédiennes et comédiens qu’on a peu ou pas vus à l’écran jusqu’à présent.



Les 10 épisodes de 60 minutes de Larry seront sur ICI Tou.tv Extra à compter du 14 juillet.