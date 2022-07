Boucar mange encore

À partir du lundi 4 juillet 2022

Tourné en extérieur, dans les champs du Québec, les quatre documentaires nous aideront à comprendre comment ces aliments ancestraux ont muté de l’état sauvage jusqu’à notre table.

Revoyez la première saison : tomate, piment, maïs et arachides, des aliments riches en histoire

Le miel - lundi 4 juillet 20 h

C'est dans le bucolique décor des Laurentides que Boucar s'intéresse à l'histoire humaine derrière la production d'un des sucres naturels les plus prisés au monde : le miel! Du travail méticuleux de l'infatigable abeille jusqu'à notre table, l'épopée du miel est aussi riche que sa belle couleur dorée!

Le blé - lundi 11 juillet 20 h

Boucar a donné le défi à un agriculteur de Lanaudière de faire pousser le Triticum durum, un blé qu’on retrouve habituellement dans les champs ensoleillés de la Saskatchewan! On part également pour les prairies canadiennes pour retracer l’évolution et les travaux de sélections qui ont mené à ce blé qui se cache derrière les pâtes italiennes et le couscous du Maghreb! Parlant couscous, le chef Hakim Chajar et Boucar comparent leurs recettes de famille!

Le chou - lundi 18 juillet 20 h

Qu’il soit frisé, pommé, de Bruxelles ou du Portugal, le chou c’est clairement une histoire de famille! L’horticulteur Jean-Claude Vigor dresse l’arbre généalogique de cette plante qui a conquis le monde sous de multiples formes et, à Gaspé, Boucar rencontre la famille derrière la plus importante production de choucroute bio au pays! Au marché de Sutton, Stéphanie Wang et son père nous présentent différentes variétés de choux asiatiques et Boucar s’amuse avec la science derrière les croyances qui entourent les descendants de la mère brassica !

La courge - lundi 25 juillet 20 h

Si on dit que certains naissent avec une cuillère en argent dans la bouche, Boucar, lui a grandi avec des cuillères et des bols créés à partir des calebasses, un cousin méconnu de nos courges et citrouilles! Que ce soit sur un site archéologique iroquoien, dans un champ de courges ancestrales en compagnie de cueilleurs guatémaltèques ou en jouant du balafon sous un arbre de Bécancour, on découvre à quel point l’évolution des sociétés et celle des cucurbitacées est intimement liée!