Le meilleur de la télé selon Mélanie Maynard  

On a demandé à des personnalités télé de nous faire part de leurs goûts télévisuels et souvenirs du petit écran. Qu’est-ce qui meuble leur univers télévisuel, toutes époques et tous pays confondus?

Vous avez dit dans le balado Sans filtre que vous écoutiez peu de télévision, tout en en faisant beaucoup. Paradoxe? Comment l'expliquez-vous et est-ce que ça a toujours été ainsi?

En fait, je crois que j’en ai peut-être trop regardé quand j’étais jeune. Chez moi, la télé était le neuvième enfant de la maison. Elle avait l’attention de tout le monde. Et aux repas, il fallait se dépêcher de manger si on voulait espérer pouvoir la regarder sur le divan! Comme j’étais la plus jeune, je me ramassais souvent à la regarder par terre. Mais depuis que je suis davantage à la radio et que les enfants sont grands, je m’y suis remise avec bonheur, et j’ai mon propre divan!

Quel personnage de la série Dans une galaxie près de chez vous vous fait le plus rire?

C’est clair que c’est Brad. Déjà que l’humour était omniprésent dans l’émission, les répliques du pleutre Brad et le jeu de Stéphane Crête me faisaient toujours rire. Et mettons qu’il ne se gênait pas pour en ajouter quelques couches pour bien nous déstabiliser.

Le film « Dans une galaxie près de chez vous 2 » Photo : TVA Films

Votre premier béguin à la télé (personnage, interprète, animateur, animatrice, etc.) et pourquoi?

Marc-André Coallier dans Le club des 100 watts. Je le trouvais bien cute et allumé.

Complétez la phrase : les téléréalités, c'est...

… bien trop addictif. Je ne sais pas pourquoi, mais j’embarque dans absolument toutes les téléréalités. La nature humaine me fascine, alors le fait de la voir à l’œuvre dans différents contextes, ça me fascine. Je les écoute pas mal toutes; j’ai particulièrement aimé la dernière saison des Chefs!.

Quelle émission regrettez-vous de ne plus voir en ondes?

Parler pour parler. J’adorais les mises en situation et les sujets dont on entendait parler nulle part. Certains étaient un peu tabou; j’étais au début de l’adolescence, ça me permettait d’en apprendre sur les humains et leur travers.

De quoi vous ennuyez-vous à la télé?

Les démons du midi. Des émissions de jour sans prétention. J’étais trop jeune pour voir ce qui s’y passait, mais mes parents l’écoutaient toujours et je trouve que ça les rendait heureux.

Suzanne Lapointe et Gilles Latulippe dans Les démons du midi en 1987. Photo : Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Quel est votre premier souvenir comme téléspectatrice?

Les lundis des Ha! Ha!, de Ding et Dong. Mes grands frères écoutaient ça chaque semaine. J’allais au primaire et je me levais pour l’écouter en cachette. Mon professeur me trouvait toujours étrangement cernée les mardis matins.

Célèbre duo Ding (Serge Thériault) et Dong (Claude Meunier) en 1983. Photo : Radio-Canada/Radio-Canada/Jean-Pierre Karsenty

Quelle émission rêvez-vous de faire avec votre fille Rosalie?

Une émission à sketchs humoristiques qui exagérerait les traits de notre relation. Je crois qu’on est deux belles bibittes très différentes, mais riches en contenu.

Rosalie Bonenfant et Mélanie Maynard Photo : La production est encore jeune /Pascal Roberge

Quelle série avez-vous dévorée au point que vous avez repoussé certaines de vos obligations?

Mon dernier coup de cœur est Le temps des framboises. J’ai adoré cette série; on donne enfin de la matière aux personnages de travailleurs étrangers, on entend des accents différents. Ça fait du bien. En plus, c’est super bien écrit et la réalisation de Philippe Falardeau est à couper le souffle.

L'actrice Sandrine Bisson dans « Le temps des framboises » Photo : Lou Scamble

De quelle vedette de la télé êtes-vous fan?

Sandrine Bisson, qui joue dans Le temps des framboises, est un bon exemple. Je ne comprends pas pourquoi on l’a si peu vue après 1981; il était temps.

Quelle série ou quel téléroman avez-vous regardé plusieurs fois?

Les émissions de Rock et belles oreilles à TQS. Je les regardais et j’apprenais leurs sketchs par cœur.

Quel genre de série télé vous allume?

Je suis assez diversifiée dans mes choix. Par contre, les séries policières et fantastiques me parlent très peu.

Jouez-vous aux jeux télévisés dans votre salon?

Quand j’étais jeune, surtout. On aimait bien tenter de trouver les suites improbables dans Action Réaction avec Pierre Lalonde.

Aimez-vous les documentaires un peu, beaucoup, passionnément? Pourquoi?

J’aime beaucoup les séries documentaires. Heureusement, je trouve qu’elles sont de plus en plus répandues. C’est une magnifique façon de se faire raconter une réalité vécue de l’intérieur. J’aime apprendre en regardant la télé et j’adore les faits vécus.

Y a-t-il une émission à laquelle vous vouez un culte?

Pour moi, This Is Us restera toujours une formidable série. L’écriture, les interprètes… J’ai eu un véritable deuil quand ça s’est terminé. Je passais 3-4 papiers mouchoirs par émission… souvent des larmes de beau.

La famille Pearson élargie. Photo : 2016 NBCUniversal Media, LLC. All rights reserved

Quelle émission regardiez-vous en famille (avec vos parents ou vos enfants)?

Pas mal tous les téléromans de l’époque, mais mes parents avaient visiblement une préférence pour La petite maison dans la prairie, Terre humaine, Le temps d’une paix et L’héritage, de Victor-Lévy Beaulieu. Il semble que mes parents aimaient eux aussi les séries qui sentaient l’étable et le foin!

Comment consommez-vous la télé : en direct, sur demande, sur un appareil mobile?

Toujours sur demande. Je n’aime pas regarder la télé sur un petit appareil mobile. Pour moi, la télé est vraiment associée à un salon et à un divan.

Merci beaucoup Mélanie Maynard! Et on surveille votre arrivée à l’émission Les enfants de la télé à la rentrée (yé!).