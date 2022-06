Regardez Le grand solstice à l’occasion de la Journée nationale des peuples autochtones

Aïcha Bastien N’Diaye, Ariane Moffatt, Aysanabee, Beatrice Deer, Buffalo Hat Singers, DJ Shub, Joseph Sarenhes, Violent Ground et Willows (Geneviève Toupin) se joindront également à la célébration.

Le grand solstice Photo : Radio-Canada/Fabrice Gaetan

Le grand solstice représente les 11 nations autochtones du Québec, soit les nations abénakise, algonquine Anishinabeg, atikamekw, crie, huronne-wendat, innue, wolastoqiyik (malécite), mi'gmaq, mohawk, naskapie et inuit.

Le grand solstice Photo : Radio-Canada/Fabrice Gaetan

Le grand solstice sera diffusé le lundi 20 juin à 20 h sur ICI ARTV et APTN, et le mardi 21 juin à 20 h sur ICI TÉLÉ, Télé-Québec et ICI Musique.

Regardez le spectacle le mardi 21 juin à 20 h dans ce billet.

La rediffusion sera offerte en ligne le lendemain.

À voir également :

- Je m’appelle humain, le samedi 18 juin à 22 h 30 sur ICI Télé et sur le site de Doc humanité.

- Elisapie : faire face à la musique, le lundi 20 juin à 21 h sur ICI ARTV et sur ICI Tou.tv.

- L’autre midi à la table d’à côté, une conversation entre Samian et Michel Jean, le dimanche 26 juin à 20 h sur ICI Télé.

- La série policière Police tribale, sur ICI Tou.tv Extra à compter du 16 juin, et à partir du 23 juillet sur ICI Télé les mercredis et jeudis à 23 h 05.

- Pour toi Flora, sur ICI Tou.tv Extra.