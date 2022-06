Grain de ciel à la TOHU : le plus gigantesque rassemblement de cerfs-volants en ville

Festival Grain de ciel. Photo : Alexandre Galliez

Quoi : Grain de ciel

Où : À la TOHU, au 2345, rue Jarry Est à Montréal, et au parc Frédéric-Back juste à côté

Quand : Les 25 et 26 juin

Pour qui : Toute la famille

Explications : Plusieurs activités attendent parents et enfants : l’initiation au maniement, la fabrication de cerfs-volants, une exposition, et la chance de voir en action des cerfs-volistes d’expérience provenant de diverses régions du Québec, du Canada et des États-Unis et qui livreront des performances de vol acrobatique et mèneront des combats de Rokkakus, des cerfs-volants hexagonaux, un peu plus longs que larges, guidés par une seule ligne et peu pilotables.

Un autre objet volant sera aussi en vedette : la bulle de savon géante! Venez rencontrer la sirène et participer à son atelier de bulles géantes au parc. Elle fera voyager filles et garçons de tous âges dans son univers de bulles aux effets visuels captivants!

Aussi, à différents moments de la fin de semaine, des performances circassiennes seront présentées, au parc et à la TOHU.

Anouk Vallée-Charest au tissu aérien. Photo : Jena-François Savaria

Consultez la programmation pour tous les détails, les heures et les réservations, le cas échéant.

À noter : La marche pour se rendre au parc prend une vingtaine de minutes; des navettes sont à la disposition des visiteurs et visiteuses pour l’aller-retour entre la TOHU et la plaine des vents.

De plus : Voici deux activités complémentaires qui ont lieu cet été :

Ateliers d'initiation et de perfectionnement à la pratique du cerf-volant. Ce samedi, 18 juin, et tous les samedis du 2 juillet au 4 septembre, de 10 h à 16 h. Activité annulée en cas de mauvais temps.

INSOLITE ou comment danser avec le vent, une exposition de Robert Trépanier, designer en environnement, peintre et créateur de cerfs-volants artistiques. Du 21 juin au 22 août, de 9 h à 17 h. (Vernissage le vendredi 24 juin de 17 h à 19 h.)

Prix : Gratuit!