Télé stylée : l’hommage discret à Iris Apfel

Mme Apfel, qui a célébré son 100e anniversaire l’an dernier (!!!), est une figure connue en matière de style et d’excentricité. Outre ses tenues colorées originales, elle est reconnue pour sa vaste collection de bijoux imposants. Ce n’est donc pas un hasard si Caroline Néron a choisi cette tenue.

Caroline Néron porte un T-shirt à l'effigie d'Iris Apfel. Photo : Radio-Canada

Toujours très active sur la scène new-yorkaise, Iris Apfel est régulièrement invitée dans les défilés des plus grandes maisons de couture, et a même lancé au printemps une collection en collaboration avec le géant de la mode H&M. Ce n’est pas parce qu’on est centenaire qu’on ne peut pas être moderne : la sympathique dame a même un compte Instagram.

Vous voulez en apprendre plus sur cette icône de la mode? Écoutez ce segment OHdio de l’émission Plus on est de fous, plus on lit : Iris Apfel, l'indétrônable icône du style.

L’icône de la mode Iris Apfel Photo : Amélie Grenier

