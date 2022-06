Tout le monde veut faire partie du fan-club d’Adrian

Dans cette onzième brigade des Chefs, on remarque une belle entraide et une solidarité sans faille depuis le tout début, et ce n’est pas près de s’arrêter.

Adrian Photo : Attraction/Capture d'écran

Lors de la demi-finale de lundi, c’est Jean-Christophe qui a remporté le défi gastronomique. Celui-ci mettait à l’honneur des produits emblématiques du Québec, comme le homard de la Gaspésie, l’agneau de Charlevoix et les bleuets du Lac-Saint-Jean.

Anthony et Adrian sont passés au duel. Ils devaient réaliser en 20 minutes un classique de la cuisine gastronomique, soit des pavés de bœuf Rossini.

Ce duel ardu était digne d’une demi-finale, selon Colombe St-Pierre, puisqu’il y avait beaucoup d’éléments auxquels penser pour bien le réussir.

Les deux candidats se sont mis à la tâche, et Adrian a pris de l’avance. Il ne restait qu’une minute au duel et les assiettes d’Anthony n’étaient pas encore dressées.

Quand Élyse a annoncé les 30 dernières secondes, j’étais en train de finir mon dressage. J’ai vu qu’il n’y avait rien sur la table d’Anthony. J’ai comme juste perdu la notion de la compétition. Adrian

La brigade en coulisses applaudit les candidats en duel. Photo : Attraction/Capture d'écran

La brigade en coulisses applaudissait et acclamait l’esprit de camaraderie.

Revoyez le duel entre Adrian et Anthony

Le duel : le tournedos Rossini

Sortir de la cuisine la tête haute!

Même si Adrian a été éliminé à l'issue de ce duel, il ne regrette pas d’avoir porté secours à son opposant.

Ce geste-là, que j’ai fait pour Anthony, je l’aurais fait pour n’importe qui dans la brigade. J’ai juste suivi mon instinct. Je l’ai fait avec tout l’amour qu’on peut amener à la cuisine. Adrian

Durant la saison, Adrian est monté à trois reprises sur le podium.

Il a subi de multiples coupures, tellement qu’il s’est fait agacer par ses collègues et même par les juges.

Pour en savoir plus sur Adrian

Adrian

Tout le monde aime Adrian

La brigade, les juges et la mentore n’avaient que de bons mots pour Adrian.

Quel homme généreux! C’est grâce à lui si je suis rendu là. Je n’aurais pas eu le temps de finir mes assiettes s’il n’avait pas été là. Je lui en suis reconnaissant à vie. C’est assez touchant. Anthony

Je n’ai jamais vu de travail d’équipe comme ça dans l’histoire des Chefs!. Amine

Adrian Photo : Attraction/Capture d'écran

Ce que tu as démontré ce soir, c’est la cuisine du futur, c’est d’être capable de proposer, même dans un moment de compétition, de l’entraide. Ce que vous êtes en train de montrer aujourd’hui à la relève, ce sont des valeurs extraordinaires et ça fait du bien. Colombe St-Pierre

Depuis le premier défi, vous travaillez en équipe, vous êtes solidaires. On l’a vu jusqu’à la toute fin, ce soir. Je pense que vous êtes un exemple pour tous les cuisiniers du Québec. C’est vraiment extraordinaire de vous voir aller. Isabelle Deschamps Plante (à Adrian et à l’ensemble des candidats)

Anthony, Amine, Elliot et Jean-Christophe passent en finale.

À voir le lundi 20 juin à partir de 20 h.

Les chefs!, en coulisses de la finale