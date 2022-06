Cerebrum 2 : reconstruire sa vie ou sauver sa peau?

Jusqu'où peut-on aller pour influencer quelqu'un mentalement? Richard Blaimert

Comme auditrice qui a suivi la première saison, je me demande si le changement de comédien coulera bien ou non. Dans le cas de Shandy, dans Unité 9, Catherine-Anne Toupin avait très bien repris le flambeau de Suzanne Clément et ça ne jurait pas. Même scénario de passation de rôle heureux pour la série Virginie, dans laquelle Pierre Curzi avait remplacé Robert Gravel avec brio, ainsi que pour l’émission jeunesse Défense d’entrer, où le personnage de la mère incarnée par Sandrine Bisson a aussi été repris tout naturellement, cette fois par Marie-Hélène Thibault.

François s'est rapidement imposé, parce que c'est un grand acteur et parce qu'il a aussi cette humanité particulière pour ce personnage – Sylvie Gaudreault, productrice au sein de Sphère Média Plus

Je suis vraiment très heureux que ce soit François Papineau qui prenne le relais pour ce rôle, qu’il s’appropriera, j’en suis certain, avec brio , avait dit Claude Legault.

La deuxième saison de Cerebrum nous transporte, une fois de plus, dans l’univers complexe et fascinant de la santé mentale, où drames humains, suspense psychologique et enquête policière s'entremêlent. On se trouve devant des questions dont on a rarement les réponses. L’auditoire avait été ravi de voir les troubles de santé mentale amenés avec humanité et compassion dans la première saison.

Quelle est l’intrigue de la saison 2?

Simone Vallier (Christine Beaulieu) mène une enquête troublante sur des meurtres de jeunes femmes. De son côté, Henri Lacombe (François Papineau) est bouleversé à jamais à cause des événements tragiques qu’il a vécus. Il doit regarder en avant et se reconstruire. Simone reçoit une mystérieuse enveloppe qui viendra brouiller les cartes de son enquête et qui les lancera, Henri et elle, dans une dangereuse quête commune. Reconstruire sa vie ou sauver sa peau?

Cerebrum - Bande-annonce saison 2

Autour de François Papineau, qui incarne désormais le psychiatre Henri Lacombe, et de Christine Beaulieu, qui tient le rôle de l’enquêteuse Simone Vallier, on retrouvera Alexis Martin, Olivier Gervais-Courchesne, Marie-Chantal Perron, Marianne Verville, Henri Picard, Marguerite Bouchard, Anglesh Major, Henri Chassé, Ludivine Reding, Sonia Vachon, Christiane Pasquier, Jacynthe René, Gabriel Sabourin et Myriam Leblanc, qui étaient dans la première saison.

Le personnage de Diane (Sonia Vachon) dans Cerebrum Photo : Sphère media/Fabrice Gaëtan Photographe(r)

Nouveaux personnages

Micheline Lanctôt incarnera la mère de Jules Côté (Alexis Martin). On verra aussi Hugues Frenette interpréter son intervenant, Frédéric Pierre dans la peau du psychologue d’Henri Lacombe, Chanel Mings incarner la nouvelle amoureuse de Simone, et Éric Robidoux dans le rôle du garde du corps d’Henri.

Une formidable distribution pour la saison 2 de Cerebrum Photo : Sphère Média

On découvrira aussi de nouveaux patients du Dr Lacombe : un père de famille (Frédéric Millaire-Zouvi), un jeune homme suicidaire (Anthony Therrien) ainsi qu’une patiente au comportement de plus en plus étrange (Marie-Thérèse Fortin) et sa fille (Virginie Fortin).

La deuxième saison de Cerebrum, imaginée par Richard Blaimert, est réalisée par Guy Édoin et Catherine Therrien.

Les cinq premiers épisodes seront mis en ligne sur ICI TOU.TV EXTRA le jeudi 16 juin et les cinq suivants le jeudi 30 juin.