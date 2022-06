Loounie : pour une alimentation végane, ludique et simplifiée

C’est la recette qui a fait connaître Loounie (Caroline Huard), et celle qu’apprécient les gens qui ne raffolent habituellement pas du tofu. La magie de cette recette, c’est sa simplicité, sa rapidité d’exécution et le fait qu’elle permet d’apprivoiser agréablement la cuisine végétalienne. Pour sa créatrice, elle représente énormément de choses.

À un niveau plus personnel, moi, ça a presque changé ma vie aussi. Ça m’a un peu donné la confiance après ça de faire toutes sortes de projets, de me lancer plus dans le vide, de quitter une carrière de professionnelle et de devenir quasiment [influenceuse].

Loounie