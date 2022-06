Parole de scénaristes, ces séries valent le détour

Quelle série aurais-tu aimé avoir écrite?

Certaines œuvres ont-elles été marquantes pour toi?

Voici quelques-unes de leurs réponses pour vous faire connaître les incontournables et vous mener à des découvertes!

Si vous les avez déjà écoutées, bravo!

Si ce n’est pas fait, c’est le moment!

The Marvelous Mrs. Maisel

Recommandée par Justine Philie, scénariste des séries MED, Les Sapiens et Les petits rois

J’ai vraiment tripé sur The Marvelous Mrs. Maisel; les dialogues, les situations, le ton... En fait, je pense que dans les deux cas (Killing Eve et Mrs Maisel), il y a des morceaux de dialogue et des façons de jouer qui sont vraiment hors de l’ordinaire. Et plusieurs des personnages que l’on y trouve sont plus grands que nature. Dans les deux cas, ce ne sont pas des propositions de comédies pures, mais elles regorgent de moments tellement drôles et bien ficelés, ainsi que de dialogues extraordinaires. Je suis vraiment une personne de dialogue. Un bon dialogue, ça me fait lever le poil (rires)!

Tales from the Loop

Recommandée par Danielle Trottier, scénariste des séries Unité 9, Cheval-Serpent, Toute la vie et À cœur battant (prochainement en ondes)

J’ai été très fascinée par Tales from the Loop, de Nathaniel Halpern. Cette série de science-fiction m’a complètement réjouie, parce qu’on est vraiment ailleurs, avec des robots humanisés. C’est très loin de mon univers, et j’ai trouvé ça extrêmement agréable à visionner. C’est le fun quand tu vois que l’imaginaire des autres scénaristes est tellement différent du tien. C’est magique quand tu es fascinée par une autre œuvre.

Chernobyl

Recommandée par Isabelle Langois, scénariste des séries Rumeurs, Lâcher prise et Mauvais karma

J’ai beaucoup aimé Chernobyl récemment; j’étais rivée à mon écran.

Six Feet Under

Cette série a été nommée par Marie-Andrée Labbé, Serge Boucher et Isabelle Langlois

Marie-Andrée Labbé : « Les séries que j’aurais aimé avoir écrites, je vais les écrire (rires). J’aurais aimé travailler sur Six Feet Under, mais j’étais très jeune à l’époque. Je n’aurais probablement pas été engagée dans le writers’ room [l’espace collaboratif du groupe de scénaristes, en anglais] (rires). Je trouve que c’était une série avec un grand potentiel humain. L’équilibre de tous ces personnages est parfait encore aujourd’hui, selon moi. »

Breaking Bad

Recommandée par Joanne Arseneau, scénariste des séries Lesrescapés, 19-2 et Faits divers

« Ces dernières années, je reste encore accrochée aux Sopranos. Sinon, j’ai beaucoup aimé Breaking Bad. Ce sont deux séries qui m’ont fessée fort. Comme scénariste, j’apprécie beaucoup le travail de Charlie Kaufman, le scénariste qui a écrit Being John Malkovich. Ce genre d’univers là me fascine. Une autre œuvre qui a été particulièrement importante pour moi, c’est Raising Arizona, des frères Coen. Quand j’ai vu ce film-là, je m’étais dit que je voulais faire plus que des sketches dans la vie; je voulais que ça devienne mon métier. J’aimais les univers des frères Coen, parce qu’il y avait à la fois de l’intelligence, de l’humour et du drame dans les intrigues. »