Regardez le spectacle du soir de la fête du Canada

Isabelle Racicot et Ali Hassan animeront la fête du Canada le 1er juillet 2022. Photo : Radio-Canada

Animé par Isabelle Racicot et Ali Hassan, le spectacle du soir permettra de nous rassembler pour découvrir des artistes provenant des quatre coins du Canada. Ce rendez-vous artistique sera diffusé sur les plateformes de Radio-Canada, ICI Télé, CBC Television et CBC Gem de 20 h à 22 h (de 21 h à 23 h HAT, et de 21 h 30 à 23 h 30 HAA)

Artistes invités

Charlotte Cardin, Ariane Moffatt et Sarahmée font partie des artistes participant à la fête du Canada. Photo : Radio-Canada

Salebarbes fait partie des artistes participant à la fête du Canada. Photo : Marie-Claude Meilleur

Samian, William Prince et Sebastian Gaskin font partie des artistes participant à la fête du Canada. Photo : Radio-Canada

Le groupe Walk Off the Earth fait partie des artistes participant à la fête du Canada. Photo : Radio-Canada

Gurdeep Pandher, Cindy Bédard et Johnny Reid font partie des artistes participant à la fête du Canada. Photo : Radio-Canada

Riit, Neon Dreams et Tenille Arts font partie des artistes participant à la fête du Canada. Photo : Radio-Canada

De nouveaux lieux pour la célébration

Les plaines LeBreton Photo : Radio-Canada

Bien que la colline du Parlement fût le site officiel de notre fête nationale durant plus de 50 ans, des rénovations portent l'organisation à déménager les scènes principales au parc des Plaines-LeBreton (Ottawa) et à la place des Festivals Zibi (Gatineau).

Le site Zibi de 34 acres chevauche les municipalités d'Ottawa et de Gatineau. Photo : Gracieuseté du groupe Zibi

C'est un rendez-vous sur ICI Télé, le 1er juillet de 20 h à 22 h (de 21 h à 23 h HAT, et de 21 h 30 à 23 h 30 HAA).