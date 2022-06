Avez-vous déjà cuisiné des oursins?

Je tenais à faire des oursins avec vous parce que ça fait partie des ressources que je défends beaucoup. On exporte environ 90 % de ce qu’on pêche. C’est dommage quand on connaît la qualité de ce produit. Colombe St-Pierre

Les gonades de l’oursin sont une sorte de caviar très prisé en Chine et au Japon, mais qu’on connaît peu ici, même si ce fruit de mer est très abondant dans nos eaux, mentionne-t-on dans un reportage des Années lumière.

Dans son atelier, Colombe St-Pierre a montré aux candidats comment ouvrir et nettoyer les oursins.

Regardez l’atelier de Colombe St-Pierre sur les oursins

L'atelier : tout sur les oursins

Un duel d’oursins entre Adrian et Amine

Cette semaine, on a eu droit à un duel amical aux Chefs! entre les deux candidats qui ont le mieux performé au défi. Pas d’élimination. Juste un gagnant qui remporte un menu dégustation pour deux à la table champêtre de notre chef invitée Fisun Erkan, à la ferme Bika.

Duel : sauce au vin blanc à l’oursin Photo : Attraction/Capture d'écran

C’est la première fois que je vais en duel avec une espèce de joie. [...] On va avoir du fun et on va s’amuser. Adrian

Revoyez le duel : sauce au vin blanc à l’oursin

Duel : sauce au vin blanc à l’oursin

Dans ce duel d’oursin, on a encore une fois pu apprécier la grande camaraderie entre les candidats.

Peu importe le résultat du duel, on s’est promis, moi et Adrian, qu’on allait manger en date au restaurant ensemble. Donc les deux, on est gagnants ce soir.

Défi végétarien d’inspiration du Moyen-Orient

Ça sentait bon dans la cuisine, si on se fie aux juges.

Cette semaine, à l’invitation de la chef invitée Fisun Erkan, la brigade devait concocter un menu végétarien d’inspiration moyen-orientale.

Amine s’est rapidement mis de la pression, vu ses origines marocaines.

J’espère ne pas perdre sur un défi d’inspiration du Moyen-Orient; ma mère va pas être contente… Amine

Il a relevé le défi haut la main. Il fallait voir le visage des juges lorsqu’est venu le temps de goûter aux plats d’Amine.

Menu végétarien inspiré du Moyen-Orient

Adrian, Amine, Anthony, Elliot et Jean-Christophe passent tous les cinq en demi-finale la semaine prochaine.

Les chefs!, lundi à 20 h sur ICI Télé.

Pêché ici, mangé ailleurs

Dans ce reportage de La semaine verte, Colombe St-Pierre parle de sa croisade pour valoriser les trésors culinaires du Saint-Laurent.

Pêché ici, mangé ailleurs

Pour en savoir plus sur les oursins :