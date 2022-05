Suzanne Clément, Patrick Labbé et Geneviève Schmidt parmi l’importante distribution de STAT

On savait déjà que Suzanne Clément serait la tête d’affiche de cette nouvelle quotidienne dramatique. On connaît désormais toute la distribution de STAT, série qui reprendra dès l’automne le flambeau de District 31. Suzanne Clément, qui tiendra le rôle principal, sera accompagnée de nombreuses personnalités aimées du grand public, dont Patrick Labbé, Geneviève Schmidt et Stéphane Rousseau.