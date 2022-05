Huit nouveaux duos improbables

Depuis plusieurs années, les tandems de L’autre midi à la table d’à côté ne cessent d’étonner et d’émouvoir, parfois par le choc des personnalités qui se rencontrent et d’autres fois par la parenté d’esprit entre deux personnes que tout semble pourtant opposer. Rappelons-nous la rencontre mémorable entre Julie Snyder et Anne Dorval, à l'automne dernier, qui avait fait beaucoup jaser et qui a été parodiée par la comédienne Ariel Charest.

La saison a commencé avec la rencontre entre deux artistes au grand cœur, Marina Orsini et Jean-François Mercier qui ont abordé ensemble leur passé, le rapport qu'ils entretiennent avec les autres, de même que leur fascination commune pour Grease.

De leur côté, les deux conteurs Fred Pellerin et Boucar Diouf, ont discuté de leurs racines, de leur rôle de père, parfois vertigineux, et bien sûr, de leur amour pour les lutins.

Chaque jour, je suis en réflexion, je rencontre mes limites et je suis confronté à eux et à moi-même, quotidiennement. C’est un voyage, la paternité. Fred Pellerin

Ces deux premières rencontres, drôles et touchantes, nous donnent un bel aperçu de ce que cette nouvelle saison nous réserve. D'après-vous, quelle entrevue sera marquante cette saison?

L'autre midi à ta table d'à côté, dimanche 20 h



Marina Orsini et Jean-François Mercier

Épisode diffusé le 22 mai 2022

La guerrière et l'éternel ado

Boucar Diouf et Fred Pellerin

Épisode diffusé le 29 mai 2022

Le challenge de la paternité quand on a des ados

Bruno Blanchet et Guy Jodoin

Épisode diffusé le 12 juin

Bruno Blanchet et Guy Jodoin. Photo : Radio-Canada

Pascale Bussières et Sophie Lorain

Épisode diffusé le 19 juin

Pascale Bussières et Sophie Lorain. Photo : Radio-Canada

Samian et Michel Jean

Épisode diffusé le 26 juin

Samian et Michel Jean. Photo : Radio-Canada

Lara Fabian et Marie Laberge

Épisode diffusé le 3 juillet

Lara Fabian et Marie Laberge. Photo : Radio-Canada

Vincent Graton et Mélanie Maynard

Épisode diffusé le 3 juillet

Vincent Graton et Mélanie Maynard. Photo : Radio-Canada

Sam Breton et Lise Dion

Épisode diffusé le 3 juillet

Sam Breton et Lise Dion. Photo : Radio-Canada/Karine Dufour

L'autre midi à la table d'à côté est un concept original d'ICI Première créé par Francis Legault.

