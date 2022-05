L’autre midi à la table d’à côté : huit nouvelles rencontres improbables

Pour une troisième saison sur ICI Télé, L’autre midi à la table d’à côté orchestre huit nouvelles rencontres entre deux personnalités qu’on prend plaisir à découvrir autrement, au fil de conversations riches et divertissantes. Marina Orsini et Jean-François Mercier, ainsi que Boucard Diouf et Fred Pellerin ont formé les premiers duos de la saison.