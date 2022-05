Loto-Méno, le documentaire qui a fait bouger les choses

À compter du 26 mai, il y a deux médicaments qui vont être disponibles pour toutes les femmes, des médicaments bio-identiques qui seront couverts par la RAMQ. Christian Dubé, ministre de la Santé

Ça y est, on vient de vendre la mèche.

Ne criez pas! L’intention de cet épisode est surtout de constater les répercussions de Loto-Méno chez plusieurs de ses protagonistes, notamment Hélène Bourgeois Leclerc et la Dre Sylvie Demers, mais aussi des conséquences à plus grande échelle. On y constate que le documentaire non seulement a donné des ailes à la pétition demandant le remboursement des hormones bio-identiques par la RAMQ, mais a aussi inspiré des membres du personnel de la santé à réorienter leur pratique et à mieux se former.

Loto-Méno a également essuyé plusieurs critiques après sa sortie. Véronique Cloutier prend le temps d’y répondre.

Confusion hormonale à Enquête

Loto-Méno, c’est un #metoo des hormones! la journaliste Madeleine Roy

Après la diffusion de Loto-Méno, Madeleine Roy, de l’émission Enquête, s’est elle aussi penchée sur la question des hormones avec une approche journalistique. Ce qui a donné « Confusion hormonale », son dernier grand reportage en carrière.

Véronique Cloutier rencontre la jeune retraitée pour parler des dessous de son reportage, à l’issue duquel elle est arrivée aux mêmes conclusions que Loto-Méno : les recommandations entourant les hormones manquent de nuances.

La ménopause à l’ordre du jour

On n’avait jamais autant parlé de ménopause que durant la dernière année. On levait enfin un tabou qui concerne des millions de femmes. Il était grand temps puisque les questions entourant la santé des femmes sont souvent les grandes oubliées des politiques publiques. Et c’est souvent le deux poids, deux mesures, selon la gynécologue Chantal Dubois.

« Pour tout ce qui est santé de la femme, pas juste [au sujet] des hormones, on est un petit peu en arrière de tout ce qui concerne principalement les hommes. [...] Il n’y a jamais eu aucun médicament qui a été homologué en extrême urgence comme le Viagra l’a été. Il n’y avait aucune raison. Personne n’était en train de mourir d’un problème pour lequel il fallait homologuer ce médicament très, très rapidement », illustre-t-elle.

Pas une pilule miracle

« Au départ, l’idée de Loto-Méno c’était de faire du bien aux femmes, qu’elles se sentent comprises. Finalement, en faisant Loto-Méno, on s’est mis le bras dans la machine et on s’est rendu compte qu’il y avait vraiment un problème d’accessibilité et de formation... », raconte Véronique Cloutier.

Toutefois, l’hormonothérapie bio-identique n’est pas une solution qui va régler tous les symptômes des femmes.

Ceci dit, ce n’est pas une pilule miracle. Ce n'est pas nécessairement la réponse pour chacune des femmes. Mais c’est une solution qui existe et il ne faut pas la mettre de côté Hélène Bourgeois Leclerc

À lire la mer de commentaires laissés sur les réseaux sociaux après la diffusion de Loto-Méno, on comprend que cette série documentaire a également le mérite d’avoir permis à des milliers de femmes de sentir que la ménopause était une étape normale de leur vie, qu’elles n’étaient pas seules et qu’il était temps d’en parler ouvertement.