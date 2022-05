Les enfants invisibles : une réalité trop longtemps ignorée

En recueillant les confidences de personnalités et de témoins aujourd’hui adultes, mais qui ont dû vivre en silence avec les difficultés rencontrées par leurs parents, Varda Étienne nous permet de découvrir ce vécu et d’entendre ce que ces personnes n’ont jamais osé dire.

« Ce documentaire m’a permis de faire la paix avec moi-même »

Elle-même diagnostiquée bipolaire avec un trouble de la personnalité limite et mère de trois enfants, Varda Étienne connaît cette réalité de près, tout comme ses trois enfants, qui témoignent dans la série documentaire.

Les trois enfants de Varda Étienne Photo : Radio-Canada

Lorsque tu es le conjoint ou la conjointe d’une personne aux prises avec des problèmes de santé mentale, tu peux quitter ou non la relation. L’enfant, lui, il ne peut pas sacrer son camp, parce qu’il aime son parent de manière inconditionnelle, et cet enfant aussi a besoin d’être rassuré et réconforté. Varda Étienne

Au fil des quatre émissions, la série documentaire permet non seulement de faire tomber certains tabous, mais aussi de dire à ces enfants qui souffrent en silence que leur voix mérite d’être entendue. Varda Étienne s'entretient notamment avec Mara Tremblay, qui a dû faire l'annonce de sa bipolarité à ses enfants, ainsi qu'avec François Bellefeuille, qui a vécu avec un père atteint de schizophrénie.

François Bellefeuille Photo : Radio-Canada

Trouver des solutions

« Ces enfants-là ont besoin de repères. Si on ne s’en occupe pas, qu’est-ce qui va se passer? Il faut en prendre soin maintenant. » Varda Étienne souligne que malgré les annonces gouvernementales et les investissements importants faits dans le système de santé, il faut des résultats plus concrets et tangibles. « Moi, j’entends encore qu’il y a un manque de ressources criantes; qu’il n’y a pas de psychologues; qu’il faut attendre de un à deux ans pour en voir un… On a l’impression que le Québec se fout de nos enfants! » lance-t-elle.

Comme solution, elle propose de mettre sur pied des maisons de répit pour les enfants dont un parent souffre d'un problème de santé mentale. « Ces enfants ont besoin d’être rassurés et ils ont besoin de repères », dit-elle. Il faut penser à eux aussi, comme le rappelle Varda Étienne, car ce sont eux les premières victimes collatérales de la maladie de leur parent.

