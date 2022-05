Des documentaires fort pertinents à voir au printemps et à l’été 2022

Documentaires à voir tous les samedis à 13 h sur ICI Télé

Médecine mortelle, thriller juridique sur fond d’erreur médicale

14 mai - Médecine mortelle, 1re partie

21 mai - Médecine mortelle, 2e partie

Le cinéaste et comédien Steve Burrows tient un journal vidéo personnel après qu'une opération routinière de remplacement partiel de la hanche a laissé sa mère dans un coma avec des lésions cérébrales permanentes. Réalisé sur une période de 10 ans, son travail devient une enquête sur l'état des soins de santé aux États-Unis.

28 mai - Cinecittà : de Mussolini à la dolce vita

Cinecittà, reconnue mondialement comme la ville du cinéma , a d'abord été conçue comme un puissant outil de propagande avant de devenir la mythique usine à rêves issue de l'imaginaire italien.

4 juin - Diabète, une addition salée

Enquête sur un système qui a tout faux, gangréné par des intérêts économiques.

Hors de contrôle

Le 12 juillet 2013, un terrible accident ferroviaire survient à la gare de Brétigny-sur-Orge, en banlieue de Paris. Des spécialistes expliquent la cause de cette catastrophe et des passagers et passagères livrent des témoignages poignants liés à leur expérience.

18 juin - Hors de contrôle : Tsunami au paradis

Le 26 décembre 2004, un séisme de magnitude 9,3 provoque une vague sans précédent dans l'océan Indien. Causées par l'un des séismes les plus violents jamais ressentis, des vagues destructrices de plus de 30 mètres s'abattent sur les côtes.

Apocalypse : Hitler attaque à l’ouest, 1940

25 juin - Apocalypse : Hitler attaque à l’ouest, 1940, le piège (premier épisode)

2 juillet - Apocalypse : Hitler attaque à l’ouest, 1940, ultimes combats (deuxième épisode)

La série Esclaves de Samuel L. Jackson

Série documentaire racontant l'histoire de 400 ans d'esclavage par le biais de l'archéologie sous-marine, avec Samuel L. Jackson. Histoires de souffrance, d'avidité, de résistance, d'accomplissement et d'espoir, en compagnie d'une équipe de plongée et de journalistes d'enquête.

9 juillet - Esclaves : la mémoire engloutie (premier épisode)

16 juillet - Esclaves : rationalisation (deuxième épisode)

30 juillet - Esclaves : les cultures du Nouveau Monde (quatrième épisode)

6 août - Esclaves : résistance (cinquième épisode)

13 août - Esclaves : abolition (sixième épisode)

La traque de Ben Laden

Vingt ans après le 11 septembre 2001, la vérité peut enfin être révélée sur la chasse à l’homme pour capturer le terroriste le plus recherché de l’histoire : Oussama ben Laden. Voici comment s’est déroulée cette mission menée par l’agence américaine du renseignement (CIA) dans le plus grand des secrets et qui a duré près de 10 ans.

3 septembre - Margaret Atwood, écrivaine

